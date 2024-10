ASV Gösting überrollt SV Strassgang mit klarem 4:0-Sieg

Details Montag, 07. Oktober 2024 20:13

In einem einseitigen Aufeinandertreffen der 10. Runde in der 1. Klasse Mitte A setzte sich ASV Gösting deutlich mit 4:0 gegen SV Raiba Strassgang durch. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an spielbestimmend und nutzten ihre Chancen eiskalt, während die Gäste trotz einiger guter Aktionen torlos blieben. Herausragender Spieler des Tages war Musa Sainoski, der mit zwei Treffern einen entscheidenden Beitrag zum Sieg leistete.

Gösting legt vor – Strassgang ohne Fortune

Das Spiel begann vielversprechend für die Heimmannschaft, als sie bereits in der zweiten Minute ein erstes Ausrufezeichen setzten. Ein satter Schuss von ASV Gösting prallte an die Stange, was für Strassgang ein erstes Warnsignal war. Die frühe Führung ließ dann nicht lange auf sich warten. In der 10. Minute nutzte Bahrudin Begic einen hohen Ball im Strafraum und schob unbedrängt zum 1:0 ein. Dieses Tor setzte Gösting in eine komfortable Position und zwang die Gäste, mehr ins Spiel zu investieren.

SV Strassgang zeigte sich trotz des Rückstands kämpferisch. In der 46. Minute, direkt nach der Halbzeitpause, bot sich Markus Schaffler eine gute Gelegenheit, als er aus 20 Metern nur knapp das Tor verfehlte. Kurz darauf hatte Dino Slanjankic mit einem Freistoß aus 30 Metern die Chance, doch der Ball ging ebenfalls knapp über das Tor. Diese verpassten Chancen sollten sich später rächen, da Gösting im weiteren Verlauf konsequenter agierte.

Souveräne zweite Halbzeit der Gastgeber

In der zweiten Halbzeit dominierte ASV Gösting das Geschehen vollends. In der 54. Minute erhöhte David Reiner per Elfmeter auf 2:0. Der Strafstoß war unumstritten und wurde sicher verwandelt, was den Druck auf Strassgang weiter erhöhte. Die Gäste konnten den intensiven Offensivdrang der Göstinger nicht stoppen und gerieten in der 59. Minute durch ein weiteres Tor von Musa Sainoski noch weiter ins Hintertreffen. Ein perfekt getimter Lochpass ermöglichte es ihm, die Kugel präzise im Netz unterzubringen.

Strassgang mühte sich weiterhin um den Anschlusstreffer, doch die Abwehr der Hausherren ließ keine ernsthaften Chancen mehr zu. Gösting dagegen bewies weiterhin Effizienz im Abschluss. In der 79. Minute setzte Musa Sainoski mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Nach einem beeindruckenden Solo im Strafraum schlenzte er den Ball mit viel Gefühl ins lange Eck zum 4:0-Endstand. Dieser Treffer war der krönende Abschluss einer herausragenden Mannschaftsleistung der Göstinger, die über 90 Minuten hinweg die Spielkontrolle behielten.

Mit diesem klaren Sieg festigt ASV Gösting seine Position in der Tabelle, während SV Strassgang sich nach dieser deutlichen Niederlage aufrappeln muss, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

1. Klasse Mitte A: Gösting : Strassgang - 4:0 (1:0)

79 Musa Sainoski 4:0

59 Musa Sainoski 3:0

54 David Reiner 2:0

10 Bahrudin Begic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.