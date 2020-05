StayAtHome-Wordrap (42): Michael Gangl (St. Radegund/1. Mitte A)

Details Sonntag, 17. Mai 2020 19:12

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der 1. Klasse Mitte A sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits zweiundvierzigste Teil kommt vom GSV Wir:Zhaus St. Radegund. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Michael Gangl mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: mit Youtube Workouts und Berg gehen. Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Dominik "Tandl" Kristandl und Patrick "Tschaki" Schinnerl. Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Schade, aber in dieser Situation unvermeidbar. Homeoffice: ist kein Thema Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln in allen Variationen Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Nach einem harten Training ein kühles Bier mit den Kollegen trinken :) Diese Serie schaue ich aktuell: Community Verschiebung der EM: Besser so, im nächsten Jahr sollte es dann doch wieder mit Zusehern ablaufen. Geisterspiele: Nicht das Wahre, aber derzeit besser als kein Fußball. Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Selbstverständlich auf alle. Lieblings-App: Instagram Challenges auf Instagram: manchmal sind coole Sachen dabei. Vorbild: als Kind war es Ronaldinho Lieblingsfilm: Fight Club Mein bester Gegenspieler war: Schwer zu sagen, es gibt immer wieder gute Kicker in der 1. Klasse. Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das müssen andere entscheiden, aber mein Lieblingsmoment war das Kopfballtor zum 2:1 in der 90. Minute gegen den GSC. Ligaportal: Ich liebe die humorvoll geschrieben Live-Ticker, da ist immer wieder etwas zum lachen dabei. >> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende << by: Ligaportal/Roo

