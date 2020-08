Favoritensieg: St. Radegund liest Gratwein-Strassengel II die Leviten!

Details Sonntag, 30. August 2020 15:41

Am Samstag traf in der 1. Runde der 1. Klasse Mitte A der GSV Wir:Zhaus St. Radegund vor heimischem Publikum auf den SV Gratwein-Strassengel II. Dabei konnte der Gastgeber seine Favoritenrolle vollauf erfüllen. Bei etwas mehr Nachdruck beim Abschluss wäre auch noch der eine oder andere Treffer mehr drinnen gelegen. Keine Frage: St. Radegund wird man mit am Zettel haben müssen bzw. wird man wieder mitgeigen können im Konzert der Großen. Der Spielleiter war Michael Weiland - 50 Zuseher waren auf der Reinfried Haubenhofer Sportanlage mit von der Partie.

St. Radegund sorgt für klare Fronten

GSV Wir:Zhaus St. Radegund gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. In der 6. Minute bewahrt Mahir Kasumovic mit dem Treffer zum 1:0 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Nur ein paar Minuten später leuchtet bereits ein 2:0 von der Anzeigetafel. Diesmal ist es Wendelin Schaffer der mit dem 2:0 im Mittelpunkt des Geschehens steht. Der kommt dabei so richtig auf den Geschmack, denn in der 14. Minute markiert der selbe Akteur das 3:0. Damit waren die Messen bereits nach einer knappen Viertelstunde gesungen. Wenngleich die Gäste weiterhin darum bemüht sind, sich mit Anstand aus der Affäre zu ziehen. In der 31. Minute kann die Puntigam-Truppe anschreiben. Emanuel Gutensohn trägt Sorge für den 3:1-Halbzeitstand.

Für die Gäste gibt es nichts zu erben

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, fabrizieren die Heimischen dann Nägel mit Köpfen. Was soviel bedeutet, dass die Weidinger-Schützlinge ihre spielerische Überlegenheit in weitere Tore ummünzen kann. Den Anfang macht Maximilian Gangl, der in der 55. Minute für das 4:1 verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zeitpunkt ist Gratwein-Straßengel II nur mehr am reagieren anstatt am agieren. Was sich dann auch in weiteren Gegentreffern bemerkbar macht. Kasumovic ist in der 67. Minute mit seinem zweiten Tor zur Stelle. Aber trotz der 5:1-Führung ist der Torhunger des Platzherrn noch nicht gestillt. So gibt Patrick Schinnerl noch zweimal seine Visitenkarte in des Gegners Tor ab (81., 82.) - Spielendstand: 7:1.

GSV ST. RADEGUND - SV GRATWEIN-STRASSENGEL II 7:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (6. Kasumovic), 2:0 (12. Schaffer), 3:0 (14. Schaffer), 3:1 (31. Gutensohn), 4:1 (55. Gangl), 5:1 (67. Kasumovic), 6:1 (81. Schinnerl), 7:1 (82. Schinnerl)

by: Ligaportal/Roo

