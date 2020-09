Heimklatsche: Mariatrost II kassiert gegen Weinitzen gleich sieben Stück!

Details Samstag, 05. September 2020 11:53

In der 1. Klasse Mitte A empfing der Tabellenzwölfte der JSV Mariatrost II in der 2. Runde den Tabellensechsten den SV Weinitzen. Dabei kann sich der Favorit ganz klar durchsetzen. Was gleichbedeutend damit ist, dass Weinitzen nach dem Start-Remis gegen Andritz II, nun bei vier Punkten hälten. Mariatrost hält weiterhin die Null. Hatte man doch auch beim Auftakt bei Austria Puch mit 1:4 das Nachsehen. Der Spielleiter war Emil Kaiser-Spari - 70 Zuseher waren mit von der Partie.

Weinitzen sorgt früh für klare Fronten

SV Weinitzen kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten und dem Gegner bereits nach wenigen Minuten einen schnellen Dämpfer verpassen. In der 11. Minute bewahrt Dominik Gössnitzer mit dem Treffer zum 0:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Damit geben die Gäste zu verstehen, dass man gekommen ist um etwas mitzunehmen. Bereits in der 22. Minute gelingt das 0:2, diesmal steht Aladin Hozanovic im Mittelpunkt des Geschehens. Damit sollte der Torhunger der Prott-Truppe an diesem Tag aber noch lange nicht gestillt sein. Bereits in der 25. Minute steht es 0:3 - Torschütze: Philipp Langmann. Damit sind die Würfel in dieser Partie frühzeitig gefallen. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Die Hausherren stehen auf verlorenen Posten

Auch der zweite Durchgang wird unmissverständlich von den Gästen dominiert. Die Stephani-Schützlinge sind permant am reagieren anstatt am agieren. Die logische Folge der spielerischen Überlegenheit der Weinitzer sind weitere Tore. Bereits in der 48. Minute leuchtet ein 0:4 von der Anzeigetafel. Thomas Petz ist derjenige, der das Spielgerät über die Torlinie des Gegners befördert. Nach knapp einer gespielten Stunde folgt das 0:5. Dabei schnürt Langmann seinen Doppelpack. Der Gastgeber ist zwar bemüht Schdensbegrenzung zu betreiben. Was aber nicht wirklich gelingen sollte. Weil Weinitzen in der Schlussphase noch zwei Treffer draufpackt. Der 28-jährige Grieche Dimiter Tzimitikou (83.) und Aladin Hozanovic mit seinem zweiten Tor (87.), tragen letztlich Sorge für den sehr deutlichen 0:7-Spielendstand.

JSV MARIATROST II - SV WEINITZEN 0:7 (0:3)

Torfolge: 0:1 (11. Gössnitzer), 0:2 (22. Hozanovic), 0:3 (25. Langmann), 0:4 (48. Petz), 0:5 (59. Langmann), 0:6 (83. Tzimitikou), 0:7 (87. Hozanovic)

Rote Karte: Maier (89. Weinitzen)

Stimme zum Spiel:

Alexander Marx, Sektionsleiter Weinitzen:

"Es war eine deutliche Angelegenheit, bei der wir vom Start weg alles unter Kontrolle hatten. Der Gegner war nicht in der Lage mitzuhalten. Jetzt kommt es zum Heimspiel gegen Semriach - was ein echter Gradmesser sein wird."

by: Ligaportal/Roo

