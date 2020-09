Sechspunktespiel: Weinitzen gelingt es bei Austria Puch zu brillieren!

Details Sonntag, 20. September 2020 13:03

Am Samstag traf dr FK Austria ASV Puch Graz in der 1. Klasse Mitte A auf den SV Weinitzen. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Den Prott-Schützlingen gelingen es sogar die volle Punkteanzahl gutzuschreiben. Was soviel heißt, dass Weinitzen voll mitmischt im vorderen Tabellenbereich. Die Egger-Truppe weist ebenso 7 Zähler auf. Was aber nichts daran ändert, dass das eine ganz bittere Heimpleite darstellt. Der Spielleiter war Heiko Elmas - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Die Gäste agieren sehr zielorientiert

Vom Start weg hinterlässt Puch Graz einen sehr kompakten Eindruck bzw. kann man sich die besseren Spielanteile erarbeiten. Worauf aber "vergessen" wird, dass das Runde nun einmal ins Eckige befördert werden muss. Das wissen die Gäste dann in der 17. Minute bestens zu bewerkstelligen. Dominik Gössnitzer ist es, der Weinitzen mit 0:1 in Führung bringt. Daraufhin kommt man im Lager der Gäste so richtig auf den Geschmack. In der 35. Minute kann man ein Schäuferl nachlegen. Der rumänische Routinier Mihai Dan Gradinariu zeichnet für das 0:2 verantwortlich. In der 42. Minute trifft dann Marcel Materer zum 1:2-Spielendstand.

Die Heimischen haben das Nachsehen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier gerecht verteilten Verwarnungen, sind die Heimischen dann noch einmal sehr bemüht darum, die Muskeln spielen zu lassen. Aber trotz hefiger Anstrengungen gelingt es nicht mehr, die Gäste-Defensive noch einmal auszuhebeln. Demzufolge gelingt es Weinitzen dann auch, mit dem knappen Eintorevorsprung die Schlussphase anzutreten. Was Austria Puch auch versucht auf die Beine zu stellen. Die Lücke im Defensiv-Konstrukt des Gegenübers wird nicht mehr gefunden. In der Nachspielzeit kommt es noch zu einem Treffer. Marco Schmuck trifft zum 1:3-Spielendstand.

AUSTRIA PUCH GRAZ - SV WEINITZEN 1:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (17. Gössnitzer), 0:2 (35. Dan Gradinariu), 1:2 (42. Materer), 1:3 (94. Schmuck)

Stimme zum Spiel:

Alexander Marx, Sektionsleiter Weinitzen:

"Die Partie ist über weite Strecken auf Augenhöhe verlaufen. Wir waren letztlich vor dem Tor effizienter bzw. ist es uns gelungen, die Treffer zu einem günstigen Zeitpunkt zu erzielen."

