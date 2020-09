Premierensieg: Die GAK Juniors punkten gegen Gratwein-Strassengel II voll!

Details Sonntag, 27. September 2020 11:30

Am Samstag traf in der 5. Runde der 1. Klasse Mitte A die GAK 1902 Juniors vor heimischer Kulisse auf den SV Gratwein-Strassengel II. In den letzten Jahren gab es nie ein Aufeinandertreffen beider Teams. Dabei gelingt es dem Neueinsteiger den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Die Kavazovic-Truppe hält nun nach fünf Spielen bei 4 Punkte. Die Puntigam-Schützlinge sind weiterhin punktelos am Tabellenende antreffbar. Der Spielleiter war Amar Imamovic - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Die Hausherren legen die Basis zum Erfolg

Vom Start weg sind die Hausherren sehr darum bemüht, die Favoritenrolle zu erfüllen. Aber was man auch in der ersten halben Stunde versucht, die Gäste verstehen sich vorerst bestens zu verteidigen. So kommt es auch, dass Gratwein-Strassengel II durchaus damit spekuliert, möglicherweise den ersten Punkt gutzuschreiben. Aber in der 30. Minute erfahren diese Bemühungen einen Dämpfer. Dario Ostojic ist es, der die GAK Juniors mit 1:0 in Führung bringt. Von diesem Zeitpunkt an hat der Platzherr soweit alles unter Kontrolle. Augenblicke vor dem Pausenpfiff kommt es noch zum zweiten Treffer. Der 16-jährige Angelo Nenadic sorgt für den 2:0-Halbzeitstand.

Für die Gäste gibt es nichts zu holen

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, steht dann im Zeichen der GAK Juniors. Wenngleich aber die Gäste durchaus auch Teilerfolge verbuchen. Aber zu einem Erfolgserlebnis in Form eines Tores sollte es dann schlussendlich nicht reichen. Da sind die Heimischen dann doch aus einem anderen Holz geschnitzt. In der 61. Minute ist es Niko Klaric-Guner, ebenso erst 16 Jahre jung, der für das 3:0 Sorge trägt. Damit ist der Drops frühzeitig gelutscht bzw. lassen sich die GAK Juniors dann die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. So bleibt es dann auch beim 3:0-Spielendstand.

GAK JUNIORS - SV GRATWEIN-STRASSENGEL II 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (30. Ostojic), 2:0 (44. Nenadic), 3:0 (61. Klaric-Guner)

