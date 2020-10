Völlig unerwartet: St. Radegund schaut gegen Frohnleiten II durch die Finger!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 15:56

GSV Wir:Zhaus St. Radegund empfing am Samstag vor heimischem Publikum den Tabellenzehnten den SV Frohnleiten MM Karton II und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied Frohnleiten II mit 3:2 für sich. Mit dem selben Ergebnis gelang es Frohnleiten auch diesmal, einigermaßen überraschend, die volle Punkteanzahl gutzschreiben. Was auch heißt, dass die Piber-Truppe nun nach 7 Spielen bei 10 Punkten hält. Die Weidinger-Mannen haben wertvolle Zähler abgegeben. Trotzdem ist St. Radegund immer noch dabei im vorderen Tabellenbereich mit dabei. Der Spielleiter war Manuel Stüber - 80 Zuseher waren auf der Reinfried Haubenhofer mit von der Partie.

Frohnleiten mit einem starken Auftritt

Von Beginn an geht es zumeist nur in eine Richtung. SV Frohnleiten MM Karton II ist auf dem Platz die aktivere Mannschaft und übt Druck auf die gegnerische Abwehr aus. Patrick Kresche versenkt nach 2 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 0:1. Und stark besetzte Gäste bleiben dran, aber vorerst ist es St. Radegund, dass sich mehr und mehr in Szene setzt. In der 18. Minute kann man sich für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Marco Brunner ist es, der in der 18. Minute für den 1:1-Gleichstand verantwortlich zeichnet. Aber Frohnleiten gibt auch danach zu verstehen, dass man gekommen ist um etwas gewinnbringendes zu verbuchen. Dominik Babic (26.) und Noah Friedl (40.) sorgen für eine 1:3-Führung. Noch vor dem Pausenpfiff kommt es zum Anschlusstor. Thomas Reif markiert den 2:3-Halbzeitstand.

St. Radegund hat knapp das Nachsehen

Aufgrund des späten zweiten Treffers des Hausherren, ist dann im zweiten Durchgang so richtig Pfeffer in der Partie. Insgesamt kommt es zu 6 Verwarnungen, was aber nicht heißen soll, dass die Begegnung unfair vonstatten gegangen wäre. Der Gastgeber ist desöfteren knapp dran am Ausgleich. Aber mit vereinten Kräften gelingt es Frohnleiten II, den knappen Vorsprung erfolgreich zu verwalten. Den Gästen gelingt es letztlich, dieses knappe 2:3 über die noch verbleibende Spieldistanz zu bringen. Was dann auch dazu beiträgt, dass es im vorderen Tabellenbereich nun immer mehr zu einem gehörigen Gedränge kommt. Demnach sollte einem megaspannenden Herbst-Restprogramm soweit nichts im Wege stehen.

GSV ST. RADEGUND - SV FROHNLEITEN II 2:3 (2:3)

Torfolge: 0:1 (2. Kresche), 1:1 (18. Brunner), 1:2 (26. Babic), 1:3 (40. Friedl), 2:3 (45. Reif)

by: Ligaportal/Roo