Neubeginn: Stattegg hat vor an vergangene Zeiten anzuschließen!

Der FC Stattegg durchlebt in der jüngeren Vergangenheit eine höchst turbulente Zeit. Nach einigen Saisonen in der Gebietsliga Mitte bestreitet man im Sommer 2007 den Weg in die unterste Spielklasse. Dort verbringen die Stattegger dann 5 Jahre, bis es gelingt den Wiederaufstieg zu bewerkstelligen. Damit aber nicht genug, so schafft man es sogar das Ticket für die Unterliga Mitte, der man zwei Jahre lang angehört (13/14, 14/15), zu lösen. Parallel dazu gibt es zwei Saisonen lang sogar ein Stattegger Zweierteam in der 1. Klasse Mitte A. Am bisherigen Höhepunkt der Vereins-History, entscheidet man sich dann aus verschiedenen Gründen, eine "Künslerpause", die letztlich 3 Jahre lang dauert, einzulegen. Aktuell ist der FC Stattegg wieder seit drei Spielzeiten in der 1.MA mit von der Partie. Aller Anfang ist schwer, so bewegt man sich dort im Tabellen-Mittelfeld. Was aber nicht heißen soll, dass die Truppe von Trainer Darius Hosseini, nicht bald schon wieder durchstarten wird.

FC STATTEGG:

Tabellenplatz: 6. 1. Klasse Mitte A

Heimtabelle: 6.

Auswärtstabelle: 7.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 8:0 gg. Mariatrost II (9. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 0:2 bei Frohnleiten II (6. Runde)

geschossene Tore/Heim: 5,5

bekommene Tore/Heim: 0,5

geschossene Tore/Auswärts: 0,8

bekommene Tore/Auswärts: 1,3

Spiele zu Null: 3

erfolgreichster Torschütze: Matthias Gsöls (9)

Fairplaybewerb: 11.

(Florian Hitzelberger wurde im Herbst, hier am Bild mit Sektionsleiter Gernot Gratzer, verabschiedet. Er absolvierte starke 247 Spiele bzw. 20.391 Einsatzminuten für den FC Stattegg.

SPIELER-WORDRAP MIT DOMINIK SEIDLER:

Ich in 3 Worten: ehrgeizig, explosiv, trinkfest

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Meister in der ULM mit Andritz

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Champions League Finale 2020

Erfolg bedeutet für mich: (Ich hab meine Frau gefragt was ich darauf antworten soll) Ihre Antwort: Schwierig du hast noch nie Erfolg gehabt 🤣

Mein Lieblingsessen: Alles was meine Frau kocht

Salzburg oder Rapid: Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm

Konsole oder Brettspiele: Brettspiele

Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Bayern München und SK Sturm Graz

Der Held in meiner Kindheit: Mein Vater

Worauf ich nicht verzichten kann: Bier

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Roman Mählich

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Arjen Robben

Worauf bist du besonders stolz: Ein Steirer zu sein

In der Kabine sitze ich neben: Zwei Antikicker

Mein Musikwunsch für die Kabine: Sido

Der Womanizer in der Mannschaft: Auf jeden Fall nicht Darius

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Alex Todt

Was ich noch loswerden möchte: Hoffentlich können wir den Fußball bald wieder so genießen wie wir ihn lieben.

