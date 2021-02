St. Radegunder Ligatreue: 33-mal probiert - 33-mal ist nix passiert

Details Dienstag, 16. Februar 2021 20:22

Der GSV Wir:Zhaus St. Radegund, der aktuell sage und schreibe bereits die 33. Spielsaison (!) infolge in der 1. Klasse Mitte A bzw. B absolviert, hat in der jüngeren Vergangenheit untermauert, dass man durchaus das Zeug dazu hat, endlich einmal den Sprung in die Gebietsliga Mitte zu bewerkstelligen. So war es in der Spielzeit 18/19 gelungen, stark abzuliefern. Was dann in der Endabrechnung den dritten Platz hinter Gösting und Austria Puch mit sich bringt. Auch der Herbst 2019 beginnt dann sehr vielversprechend. Wiederum ist man am 3. Rang antreffbar, aber die Saison wird dann aus bekannten Gründen annulliert. Und auch in der Hinrunde, im Herbst 2020, kann sich St. Radegund formatfüllend ins Bild stellen. Mit starken 24 Zählern aus 10 Spielen ist die Truppe von Trainer Christian Weidinger hinter Semriach, am zweiten Platz zu finden. Was an sich alle Möglichkeiten offen lässt. Wäre da nicht der Unsicherheitsfaktor Covid-19, der gegenwärtig die Frühjahrsrunde gehörig in Frage stellt.

GSV ST. RADEGUND:

Tabellenplatz: 2. 1. Klasse Mitte A

Heimtabelle: 2.

Auswärtstabelle: 3.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 7:1 gg. Gratwein-Straßengel II (1. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:1 gg. Semriach (4. Runde)

geschossene Tore/Heim: 3,5

bekommene Tore/Heim: 1,0

geschossene Tore/Auswärts: 2,0

bekommene Tore/Auswärts: 0,2

erfolgreichster Torschütze: Maximilian Gangl (5)

Spiele zu Null: 5

Fairplaybewerb: 8

(Längst schon hätte sich der GSV St. Radegund den erstmaligen Aufstieg in die Gebietsliga verdient)

SPIELER-WORDRAP MIT PATRICK SCHINNERL:

Ich in 3 Worten: Ehrgeizig, Ehrlich, Standhaft



Mein bisheriges Karriere-Highlight: Der 3:0-Kantersieg im Herbst gegen unseren lieben Nachbarn den SV Weinitzen



Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Championsleague Finale 2012 (Bayern - Chelsea)



Erfolg bedeutet für mich: Etwas zu schaffen auf das man hingearbeitet hat



Mein Lieblingsessen: Pizza, Nudeln



Salzburg oder Rapid: Salzburg



Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm



Konsole oder Brettspiele: Mittlerweile dank Corona schon eher Brettspiele



Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Chelsea



Der Held in meiner Kindheit: Meine Eltern



Worauf ich nicht verzichten kann: Bier



Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Schwierig hat einige gute Kicker gegeben



Hast du ein fußballerisches Vorbild: Frank Lampard



Worauf bist du besonders stolz: Auf den GSV



Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Gangl Michael



Ligaportal.at: Tolle Plattform



Ein absolutes No-Go ist: Radler



Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Mit dem GSV den lang ersehnten Meistertitel zu holen



In der Kabine sitze ich neben: Dominik Kristandl



Mein Musikwunsch für die Kabine: Unser DJ spielt alles was das Herz begehrt



Der Womanizer in der Mannschaft: Jonas Pscheidt



Der Stylingexperte in der Mannschaft: Unser Model Kilian die Krake Weisl



Was ich noch loswerden möchte: Ich hoffe das wir in naher Zukunft wieder am Platz stehen dürfen, besonders freue ich mich da auf die 3. Halbzeit (der bekanntlich schwersten)

Photocredit: GSV St. Radegund

by: Ligaportal/Roo

