Soweit in Stein gemeißelt: Semriach zählt zum engsten Favoritenkreis

Details Sonntag, 20. Juni 2021 17:55

Der Amateurfußball in der Steiermark ist gerade dabei aus dem "Dornröschenschlaf" zu erwachen. Wer konnte auch damit rechnen, dass man es nun schon zwei Jahre lang nicht auf die Reihe bringt, eine Meisterschaft fertigzuspielen. Das hartnäckige Virus hat es sich in den Kopf gesetzt, unbedingt der Stärkere sein zu müssen. Letztendlich bleibt dann nichts anderes über als die schon begonnenen Punktejagden, coronabedingt, entsprechend auf Eis zu legen. "Aller guten Dinge sind drei!" In der Spielzeit 21/22 soll das endlich was werden mit der herbeigesehnten "Normalität". Trotzdem gilt es das Wesentliche dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Sprich, mit der nötigen Disziplin bzw. Impfbereitschaft soll es gelingen, COVID 19, den Kehraus zu bereiten.

Gelingt die Gebietsliga-Rückkehr?

Wie 11/12 und 12/13 reicht es für die Sportunion Raiffeisenbank Semriach auch 17/18 nur kurzzeitig zu einem Auftritt in der Gebietsliga Mitte. Die restliche Zeit war man ab dem Sommer 2008 fester Bestandteil in der 1. Klasse Mitte A. Zuletzt zählt man dort zu den dominierenden Mannschaften. Was dann aber coronabedingt brotlose Kunst darstellt. Aber zumindest die Bilanz der letzten zwei Jahre kann sich durchaus sehen lassen: 22 Spiele 17 Siege 3 Remis 2 Niederlagen. Demnach kommt es auch wenig überraschend, dass die Truppe von Trainer Michael Zechner auch diesmal zum engsten Favoritenkreis zählt. Der Sportliche Leiter Marco Köppel steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Für die Semriacher Fans steht fest: Nach 2011 und 2017 soll es wieder klappen mit dem Aufstieg)

Welche Transfers gibt es zu vermelden?

Marco Köppel: "Unser Transfergeschehen hält sich sehr in Grenzen. ABGÄNGE: Florijan Ibrahimi (offen), Luka Grgic (offen), was ZUGÄNGE anbelangt, gibt es noch nichts Neues zu vermelden."

An welcher Position ist noch Handlungsbedarf gegeben?

Köppel: "Unser Vorhaben ist es zumindest noch zwei Akteure für die Offensive zu verpflichten."

Wie steht es um den Fitneßzustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Köppel: "Bei den ersten Trainingseinheiten hat sich schon herausgestellt, dass die Burschen sehr gut im Saft stehen. Momentan ist eine Pause angesagt, am Montag, 21. Juni ist dann der offizielle Trainingsstart."

Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Köppel: "Stattegg 5:3, Thal (26.6), Peggau (3.7), Gratwein-Straßengel (7.7), Liebenau (16.7)."

Hat der Verein alle Förderungen, die von der Bundesregierung versprochen / angeboten wurden, erhalten?

Köppel: "Die von der Regierung in Aussicht gestellte Subvention ist noch zu beantragen. Ansonsten wurden die Möglichkeiten, wie zb. die Aktion von Servus-TV, ausgeschöpft.“

Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Köppel: "Wir sind auf einem guten Weg, wenngleich es aber noch zum abwarten gilt, wie sich das Virus nun im kommenden Herbst darstellt. Aber aufgrund der Impfungen gehe ich doch davon aus, dass wir endlich wieder eine volle Saison spielen können."

In Niederösterreich wurde aktuell über einen neuen Spielmodus diskutiert. Die Vereine haben das aber abgelehnt. Was halten sie von solchen Versuchen, die Ligen auf neue Beine zu stellen?

Köppel: "Ich bin mehr von dem Schlag, der auf Altbewährtes setzt bzw. vertraut. Wichtig ist, dass die Statuten vor Meisterschaftsstart festgelegt werden bzw. unverrückbar sind."

Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Köppel: "Das Ziel ist mit dem Meistertitel ganz klar abgesteckt. Wir freuen uns auch schon auf das Kräftemessen mit den Voitsbergern, die in der 1. Runde des Champions Cup zu uns kommen."

Wie steht es um den Nachwuchs? Wissen Sie konkret, wie viele Ihrer NW-Kicker mit dem Fußballspielen aufgehört haben?

Köppel: "Die Begeisterung im Nachwunsbereich ist riesengroß. Jeder freut sich, wenn es endlich wieder losgeht."

Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Köppel: "Die Stimmung ist bestens, wir sind breit aufgestellt mit hochmotivierten Mitarbeitern."

Wer wird Europameister?

Köppel: "Frankreich oder Italien werden meiner Meinung nach zu guter Letzt den Pokal in die Höhe stemmen."

Wie gefällt Ihnen die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Köppel: "Die App ist ein absolutes Must-Have. Wenngleich aber beim Live Ticker in der Qualität der Mitarbeiter, doch Verbesserungen möglich sind."

Photocredit: SU Semriach

by: Ligaportal/Roo