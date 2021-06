1. Klasse Mitte A: Das Testspiel-Update kompakt auf einen Blick

Details Montag, 28. Juni 2021 22:56

Mit Mittwoch, 19. Mai erwachte auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Corona-Tiefschlaf". Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. Denn eines scheint aufgrund der mehrmonatigen Zwangspause in Stein gemeißelt zu sein. Vieles wird nicht mehr so sein wie es war bzw. ist davon auszugehen, dass sich die Hierarchien in vielen Spielklassen verändern werden. Auf jeden Fall darf man dem Ligastart Anfang August, entsprechend mit großer Erwartung, entgegenblicken. Bislang sind in der 1. Klasse Mitte A 75 Testspiele terminisiert:

Austria Puch:

GSC Graz 2:0, ESK Graz 4:0, Feldkirchen 3:5, LUV Graz (1.7), Gratwein-Straßengel (10.7), Edelschrott (14.7), ESK Graz (17.7), Gösting (25.7)

GAK Juniors:

Deutschfeistritz (24.7)

St. Radegund:

SG Passail II 0:0, Gratwein-Straßengel (3.7), Albersdorf-Prebuch (10.7), Mitterdorf/R. (17.7), Edelstauden (23.7), Gutenberg (27.7), Lieboch (30.7)

Semriach:

Peggau (3.7), Gratwein-Straßengel (7.7), Liebenau (16.7), Stallhofen (31.7)

Andritz II:

Justiz Graz (10.7), Hausmannstätten II (17.7), GSC Graz (24.7), Gösting (1.8)

Gratwein-Straßengel II:

Köflach II 0:1, Stallhofen II 3:1, Pirka (4.7), Feldkirchen II (7.7), Proleb II (16.7)

Frohnleiten II:

College Leibnitz 1:2, Strassgang 1:0, Parschlug (3.7), Almenland United (7.7), Traboch (10.7), Niklasdorf (17.7), St. Marein-Lorenzen (24.7)

(Auch beim USV Stiwoll ist der Spaßfaktor, wie beim Elfmeterturnier, besonders hoch angesiedelt)

Peggau II:

SG Passail II 1:2, Lieboch 0:11, Proleb II 3:0, Lassnitzhöhe 1:2, Gösting (4.7), SG Kainachtal II (24.7), St. Andrä/Höch (31.7)

Weinitzen:

Wettmannstätten (2.7), Mariatrost (9.7), Kumberg (16.7), Nitscha (23.7), ESK Graz (30.7)

Stattegg:

Dobl 1:4, Thal 1:3, Mariatrost 3:2, ASKÖ Murfeld (30.6), Edelsbach (3.7), Pirka (6.7), Feldkirchen (10.7), Gratkorn II (17.7), Hitzendorf (24.7), Strassgang (30.7)

Rein II:

Unterpremstätten II (3.7), Gratkorn II (10.7), St. Kathrein/Off. (17.7), Gössendorf Jun. (24.7), Niklasdorf (30.7)

Stiwoll:

Kainach (2.7), Stallhofen (9.7), Hitzendorf (13.7), Edelschrott (23.7), Peggau (31.7)

Kainbach-Hönigtal II:

Liebenau U17 0:1, Pircha 0:12, Seiersberg 2:5, Hausmannstätten II (3.7), Strassgang (17.7)

Deutschfeistritz II:

Stattegg (9.7), Unterpremstätten II (1.8)

Photocredit: USV Stiwoll

by: Ligaportal/Roo