Erfolgslauf prolongiert: Leader Stiwoll punktet auch in Weinitzen voll

Der USV Raika Stiwoll fügte dem SV Weinitzen am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Was soviel bedeutete, dass die Stiwoller mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze zu finden sind. In Weinitzen war aber Schwerarbeit nötig, um letztlich den Dreier eintüten zu können. Es wäre durchaus vorstellbar gewesen, dass das Pendel auf die andere Seite ausschlägt. Aber das nötige Momentum war nun mal auf Seiten der Gäste beheimatet.

Drei Stiwoll-Tore in acht Minuten

Das Spiel ist gerade mal ein paar Minuten alt, schon kommt es zu den ersten Aufregern. Zuerst treffen die Gäste Aluminium, Augenblicke später setzt Dominik Gössnitzer auf der Gegenseite einen Kopfball an die Latte. Das war zugleich der Startschuss für ein rassiges Klassenspiel. Den favorisierten Stiwollern gelingt es dann in der 21. Minute, in der Person von Kapitän Matthias Krienzer, mit 0:1 in Führung zu gehen. Was dann hervorruft, dass der Gastgeber seine Spielanlage offensiver auslegen muss, will man letztlich nicht mit leeren Händen dastehen. Es kommt auch zu einem Tor, allerdings sind es wieder die Riedl-Mannen die einnetzen. Markus Kraxner sorgt in der 26. Minute für das 0:2. Damit aber noch nicht genug, in der 29. Minute kommt es zum dritten Treffer. Krienzer schnürt einen Doppelpack - Halbzeitstand 0:3.

Weinitzen kämpft unverdossen weiter

Die drei Gegentreffer innerhalb von nur acht Minuten waren natürlich eine eiskalte Dusche für die Prott-Schützlinge. Aber man muss dem Gastgeber bescheinigen, trotzdem die Flinte nicht ins Korn geworfen zu haben. So gelingt es mit einer großen Einsatzbereitschaft tatsächlich noch einmal, Spannung zu erzeugen. 56. Minute: David Steininger nützt die Gunst der Stunde und verkürzt auf 1:3. Jetzt beginnt Stiwoll plötzlich zu wanken. Die Hausherren werfen noch einmal alles nach vorne. In der 81. Minute bietet sich Weinitzen die Gelegenheit auf das 2:3. Aber Julian Hölzl scheitert mit dem Elfmeter am bestens disponierten Keeper Lukas Stoimaier. Der seinen Mitspielern damit eine brennheiße Schlussphase erspart - Spielendstand 1:3.

Stimme zum Spiel:

Michael Egger, Sektionsleiter Stiwoll:

"In einer sehr abwechslungsreichen Begegnung wurde den Zusehern einiges geboten. Nach der deutlichen Pausenführung wäre es nach dem Seitenwechsel beinahe noch einmal spannend geworden. Letztlich aber haben wir verdienterweise die drei Punkte festhalten können."

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – USV Raika Stiwoll, 1:3 (0:3)

21 Matthias Krienzer 0:1

26 Markus Kraxner 0:2

29 Matthias Krienzer 0:3

56 David Steininger 1:3

by: Ligaportal/Roo

