Erster Dreier: Rein II gelingt es gegen die SG Deutschfeistritz II voll anzuschreiben

Details Montag, 30. August 2021 07:55

Die Zweitvertretung TuS Good Vibes Rein gewinnt gegen die Reserve der Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz mit 5:2 und fährt damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. So gut wie alles spielt sich dabei in der ersten Hälfte. Da können die Gäste lange Zeit Paroli bieten. Aber letztendlich war der spielerische Unterschied doch zu groß. Damit ist es Rein II im vierten Anlauf gelungen, den ersten Saisondreier gutzuschreiben.

Alle 7 Treffer fallen in der ersten Hälfte

Gleich zu Spielbeginn trifft Tus Rein II zur frühen Führung (5.). Jetzt erst recht, denken sich die Young Talents/Deutschfeistritz II, die kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat haben (10.). Fabian Sucek erzielt dann die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkt den Gästen durch einen Selbsttreffer das 2:1 (24.). Wer glaubt, Rein II sei geschockt, irrte. Stanley Ferguson macht unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (25.). Timo Hieden versenkt dann die Kugel zum 3:2 (32.). Zur Halbzeit blickt TuS Good Vibes Rein II auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrscht. Für ruhige Verhältnisse sorgen Marc Jan König (36.) und Fabian Lucas Reiter (45.), die für den 5:2-Halbzeitstand verantwortlich zeichnen.

Rein II bringt den Sieg locker über die Runden

Aufgrund der deutlichen Führung war der Zug für die Glawogger-Truppe bereits abgefahren. Wenngleich man den Gästen bescheinigen muss, noch alles versucht zu haben. Aber Rein II hinterlässt im zweiten Durchgang einen sehr soliden Eindruck. Mit dem Dreitorevorsprung im Rücken gibt man die Partie nicht mehr aus der Hand. Was letztlich auch den ersten Saisonsieg für den Platzherrn darstellt. Es wird sich weisen wie weit das die jungen Reiner motiviert bzw. darf man nun auf die nachfolgenden Ergebnisse doch gespannt sein. Der einzige Aufreger in der zweiten Hälfte ist der Gelb/Rote Platzverweis des Torschützen Marc Jan König in der 65. Minute. Aber auch in Unterzahl lässt sich Rein II nicht aus den Angeln heben - Spielendstand: 5:2.

Stimme zum Spiel:

Michael König, Trainer Rein II:

"Mit dem raschen Führungstor ist unser Motor mehr und mehr ins Laufen gekommen. Da ist es dann sogar gelungen einen Rückstand wegzustecken. Demnach gibt es, wir haben den Gegner permanent unter Druck gesetzt, am deutlichen Heimsieg auch nichts zu rütteln."

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II, 5:2 (5:2)

5 Yannik Hoesele 1:0

10 Ismail Wais 1:1

24 Eigentor durch Fabian Sucek 1:2

25 Stanley Ferguson 2:2

32 Timo Hieden 3:2

36 Marc Jan König 4:2

46 Fabian Lucas Reiter 5:2

by: Ligaportal/Roo

