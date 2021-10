Pflichtaufgabe erfüllt: Weinitzen besiegt die Reserve von Gratwein-Strassengel

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 08:49

SV Weinitzen und die Reserve von SV Gratwein-Strassengel lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Gratwein-Straßengel II erlitt gegen Weinitzen erwartungsgemäß eine Niederlage.

Vor 125 Zuschauern Philipp Langmann nach sieben Minuten die erste Möglichkeit. Seinem Versuch den Torhüter zu überheben, machte aber die Querlatte den Garaus. Wenige Minuten später machte er es besser und war mit der Führung zur Stelle (14.). SV Weinitzen musste den Treffer von Andreas Hammer zum 1:1 hinnehmen (22.). Langmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mihai Dan Gradinariu das 3:1 nach (41.). Er versenkte den Strafstoß ohne Probleme. Mit der Führung für Weinitzen ging es in die Halbzeitpause. Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Bernd Huber in der 64. Minute anwachsen. Trotz des passablen 4:1 Vorsprunges mussten die Hausherren jetzt noch zittern. Mit zwei schnellen Treffern von Michael Lambauer (72.) und Musa Sainoski (75.) machte Gratwein-Straßengel deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der Gast nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Weinitzen liegt nun auf Platz zwei. Mit dem Sieg knüpfte SV Weinitzen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Weinitzen acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Weinitzen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SV Gratwein-Strassengel II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Gratwein-Straßengel II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Weinitzen gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Defensive von Gratwein-Straßenge muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 62-mal war dies der Fall. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Gratwein-Strassengel II alles andere als positiv. Gratwein-Straßengel II überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Weinitzen stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gratwein-Straßengel SV Andritz AG II.

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – SV Gratwein-Strassengel II, 4:3 (3:1)

14 Philipp Langmann 1:0

22 Andreas Hammer 1:1

39 Philipp Langmann 2:1

41 Mihai Dan Gradinariu 3:1

64 Bernd Huber 4:1

72 Michael Lambauer 4:2

75 Musa Sainoski 4:3

