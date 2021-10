Überraschung in Andritz: SV Frohnleiten II unterliegt mit 2:5

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 15:56

Die Reserve von SV Frohnleiten wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen die Zweitvertretung von SV Andritz deutlich mit 2:5. Andritz II hat mit dem Sieg über Frohnleiten II einen Coup gelandet.

SV Frohnleiten MM Karton II geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Denis Muratovic das schnelle 1:0 für SV Andritz AG II erzielte. Das 1:1 von SV Frohnleiten II stellte Marc Wagner sicher (16.). Jim Reck ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SV Andritz II. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute David Heidinger die Führung der Gastgeber aus. Mit der Führung für Andritz II ging es in die Halbzeitpause. In der 68. Minute überwand Frohnleiten II die Abwehr von SV Andritz AG II und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Reck (72.) und Jakob Schmid (79.) brachten SV Andritz II mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Schlussendlich verbuchte Andritz II gegen SV Frohnleiten MM Karton II einen überzeugenden Heimerfolg.

Die drei Punkte brachten SV Andritz AG II in der Tabelle voran. SV Andritz II liegt nun auf Rang sieben. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Andritz II momentan auf dem Konto. SV Andritz AG II beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

SV Frohnleiten II nimmt mit 25 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Acht Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Frohnleiten II bleibt angespannt. Gegen SV Andritz II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für Andritz II ist SV Gratwein-Strassengel II (Samstag, 14:00 Uhr). SV Frohnleiten MM Karton II misst sich am selben Tag mit TuS Good Vibes Rein II (17:00 Uhr).

1. Klasse Mitte A: SV Andritz AG II – SV Frohnleiten MM Karton II, 5:2 (3:1)

2 Denis Muratovic 1:0

16 Marc Wagner 1:1

27 Jim Reck 2:1

45 David Heidinger 3:1

68 Michael Raimann 3:2

72 Jim Reck 4:2

79 Jakob Schmid 5:2

