Young Talents/Deutschfeistritz II verliert hoch bei Austria ASV Puch

Details Montag, 25. Oktober 2021 20:07

Die Zweitvertretung von Young Talents/Deutschfeistritz kam gegen Austria ASV Puch mit 0:7 unter die Räder. Die Überraschung blieb aus: Gegen Austria Puch kassierte Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II eine deutliche Niederlage.

Walid Sedighi brachte FK Austria ASV Puch Graz in der 28. Minute nach vorn. David Neubauer brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (32.). Noch vor der Halbzeit legte Austria Puch seinen dritten Treffer nach (45.). Die Überlegenheit von FK Austria ASV Puch Graz spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Den Vorsprung von Austria ASV Puch ließ Marcel Materer in der 54. Minute anwachsen. Austria Puch überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (56.). David Spitzer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FK Austria ASV Puch Graz (87.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Austria ASV Puch einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Austria Puch auf den neunten Rang kletterte. FK Austria ASV Puch Graz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten.

76 Gegentreffer hat Young Talents/Deutschfeistritz II mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Mitte A. Der Tabellenletzte holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Sorgen der Gäste sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive von Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt Austria ASV Puch bei FC Stattegg an, einen Tag später muss Young Talents/Deutschfeistritz II seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen SV Weinitzen erledigen.

1. Klasse Mitte A: FK Austria ASV Puch Graz – Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II, 7:0 (3:0)

28 Walid Sedighi 1:0

32 David Neubauer 2:0

45 Stefan Fruehwirth 3:0

54 Marcel Materer 4:0

56 Stefan Fruehwirth 5:0

59 Marcel Materer 6:0

87 David Spitzer 7:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!