SU Semriach liest Kainbach-Hönigtal II die Leviten

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 07:40

Sportunion Raiffeisenbank Semriach fertigte die Zweitvertretung von USV Kainbach-Hönigtal am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SU Semriach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Marco Suchy traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Stefan Hemmer den Vorsprung von Semriach. Michael Tatschl nutzte die Chance für Kainbach-Hönigtal II und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Ein Tor auf Seiten von Sportunion Raiffeisenbank Semriach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Freude von Kainbach/H. II über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Daniel Rieger (62.), Hemmer (66.) und Parwiz Kazimi (74.) ließen an der Dominanz von SU Semriach keinen Zweifel aufkommen. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Suchy, der das 6:1 aus Sicht von Semriach perfekt machte (88.). Sportunion Raiffeisenbank Semriach überrannte USV Kainbach-Hönigtal II förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Kainbach-Hönigtal II muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Der Gastgeber musste schon 44 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Kainbach/H. II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Kainbach-Hönigtal II insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Kainbach-Hönigtal II entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Im letzten Hinrundenspiel errang SU Semriach drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 25 Punkte auf. 56 Tore – mehr Treffer als Semriach erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Mitte A. Die Saison von Sportunion Raiffeisenbank Semriach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Durch den klaren Erfolg über Kainbach/H. II ist SU Semriach weiter im Aufwind.

1. Klasse Mitte A: USV Kainbach-Hönigtal II – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 1:6 (1:2)

6 Marco Suchy 0:1

11 Stefan Hemmer 0:2

38 Michael Tatschl 1:2

62 Daniel Rieger 1:3

66 Stefan Hemmer 1:4

74 Parwiz Kazimi 1:5

88 Marco Suchy 1:6

