5:1-Heimsieg: SV Frohnleiten II bleibt vorne dran

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 07:48

Mit 1:5 verlor die Reserve von Tus Rein am vergangenen Samstag deutlich gegen die Zweitvertretung von SV Frohnleiten. Frohnleiten II war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Die Heimmannschaft ging durch Gideon Binfor in der 16. Minute in Führung. In der 38. Minute erhöhte Patrick Kresche auf 2:0 für SV Frohnleiten MM Karton II. Mit der Führung für SV Frohnleiten II ging es in die Kabine. Für das 3:0 von Frohnleiten II sorgte Binfor, der in Minute 61 zur Stelle war. Marc Wagner schraubte das Ergebnis in der 81. Minute mit dem 4:0 für SV Frohnleiten MM Karton II in die Höhe. Rein II kam kurz vor dem Ende durch Fabian Lucas Reiter zum Ehrentreffer (88.). Matthias Harrer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SV Frohnleiten II (90.). Letztlich feierte Frohnleiten II gegen TuS Good Vibes Rein II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang SV Frohnleiten MM Karton II drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 28 Punkte auf. Die Offensive von SV Frohnleiten II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Tus Rein II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer von Frohnleiten II in dieser Spielzeit zu. Die Saison von SV Frohnleiten MM Karton II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht der Gast in der Rückrunde von der zehnten Position an. Wo bei TuS Good Vibes Rein II der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Tus Rein II schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war Rein II in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

1. Klasse Mitte A: SV Frohnleiten MM Karton II – TuS Good Vibes Rein II, 5:1 (2:0)

16 Gideon Binfor 1:0

38 Patrick Kresche 2:0

61 Gideon Binfor 3:0

81 Marc Wagner 4:0

88 Fabian Lucas Reiter 4:1

90 Matthias Harrer 5:1

