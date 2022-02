Born in 2006: Gratwein-Straßengel II setzt auf Tuchel-Ratschläge

Details Donnerstag, 10. Februar 2022 17:18

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Mitte A, der USV Stiwoll. Erster Verfolger ist der SV Bridge Personal & Service Weinitzen, der mit vier Punkten Rückstand auf den Führenden, am 2. Tabellenplatz rangiert. Was gleichbedeutend damit ist, dass es noch zu einem heißen Kampf um den Titel kommen wird. Aber auch dem Drittplatzierten, dem SV Frohnleiten MM II, muss man, wie auch dem Vierten, dem GSV Wir:Zhaus St. Radegund, durchaus noch Außenseiterchancen einräumen. Der SV Gratwein-Straßengel II ist mit 6 Zählern aus 13 Begegnungen am durchaus verbesserungsfähigen 13. bzw. vorletzten Rang zu finden. Ligaportal Steiermark Ist dabei die aktuelle Lage im steirischen Amateur-Fußball zu erkunden. Gratwein-Straßengel II-Trainer Alfred Wolbart stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Alfred Wolbart: "Dem Alter der Mannschaft geschuldet sehr durchwachsen, einigen tollen Leistungen folgten für Trainer und Mannschaft bittere Pillen."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Alfred Wolbart: "Trainingseinstellung, Teamgeist und der Wille zu lernen ist toll, es macht richtig Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir arbeiten an Gruppentaktischen Elementen, Technik und Selbstvertrauen. Die Jungs wollen die Liga in Zukunft rocken!"

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Alfred Wolbart: "Wir sind eine KM2 und speisen sukzessive die KM1 mit Jungen hungrigen Spielern! Vom Nachwuchsbereich werden einige 2006er Jahrgänge in die KM2 nachrücken."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Alfred Wolbart: "Wie bereits gesagt, unser Ziel ist es, junge Spieler für unsere KM1 zu entwickeln. Natürlich wenn man als KM-Trainer erfolgsorientiert denkt, würden mir einige Wunschspieler auf verschiedensten Positionen einfallen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Alfred Wolbart: "Momentan, Gott sei Dank keine gröberen Verletzungen! Ein Spieler kämpft mit dem pfeifferschen Drüsenfieber."

In der RED ZAC Kogler Arena in Judendorf reichte es gegen Austria Puch für die KM II des SV Gratwein-Straßengel bislang nur zu einem Saisonerfolg.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Alfred Wolbart: "Wir haben am 24.01.2022 im Freien gestartet. 3 Einheiten in der Woche und jedes WE ein Vorbereitungsspiel stehen auf unserer Agenda."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Alfred Wolbart: "Die grundsätzlichen Ziele einer KM2 sehe ich in der Entwicklungsarbeit junger Spieler bzw. ist unser gemeinsames Ziel, die gesamte Mannschaft weiter zu entwickeln!"

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Alfred Wolbart: "In unserm Team ist die Impfbereitschaft äußerst hoch, ich sehe diesbezüglich keine Probleme."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Alfred Wolbart: "Stiwoll und Semriach, beide Mannschaften haben sehr viel Qualität in Ihren Reihen, Schade dass Semriach einen schlechten Start in die MS erwischte und bereits 8 Punkte hinter Stiwoll liegt ich persönlich schätze Semriach als Team stärker ein!"

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoff Spiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Alfred Wolbart: "Ich bin da eher pessimistisch! Nein wir schaffen es nicht."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Alfred Wolbart: "Ich könnte mir Thomas Tuchel durchaus als Co- bei uns vorstellen. Emotional, fachlich kompetent einfach ein geiler Trainertyp, allerdings schwer vorstellbar, dass er im Konkurrenzkampf gegen meinen Co-Trainer Gernot Gössler bestehen kann. Zlatan Ibrahimovic könnte unseren Jungs einiges mitgeben."

Bild: SV Gratwein-Straßengel

© Robert Tafeit