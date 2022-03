Einseitige Angelegenheit: Leader Stiwoll fährt mit der GAK U19 Schlitten

Details Sonntag, 20. März 2022 17:54

Der USV Stiwoll führte GAK 1902 II/U19 nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Als Favorit rein – als Sieger raus. Stiwoll hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Gastgeber hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Der Leader sorgt rasch für klare Fronten

Pascal Neger brachte den Spitzenreiter in der 24. Spielminute in Führung. USV Raika Stiwoll baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Fladerer beförderte den Ball in der 30. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von USV Stiwoll auf 2:0. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 32. Minute mit USV Raika Stiwoll einen sicheren Sieger zu haben. USV Stiwoll gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Mit dem 4:0 von Sergio Riedl für Stiwoll war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Paul Prettenthaler stellte schließlich in der 83. Minute den 5:0-Sieg für USV Raika Stiwoll sicher. Mit dem Spielende fuhr Stiwoll einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für GAK 1902 II/U19 klar, dass gegen USV Stiwoll heute kein Kraut gewachsen war.

Nachdem USV Raika Stiwoll hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist USV Stiwoll weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Defensive von Stiwoll (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Mitte A zu bieten hat. Nur zweimal gab sich USV Stiwoll bisher geschlagen.

GAK 1902 II/U19 führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 36 Zählern befindet sich Stiwoll voll in der Spur. Die Formkurve von GAK 1902 II/U19 dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag reist USV Raika Stiwoll zu FK Austria ASV Puch Graz, zeitgleich empfängt GAK 1902 II/U19 die Reserve von USV Kainbach-Hönigtal.

Startformationen:

Stiwoll: Lukas Stoimaier, Martin Lackner, Christoph Marchel, Pascal Neger, Fabio Königshofer, Leon Krienzer, Markus Kraxner, Lukas Weber, Matthias Krienzer (K), Christoph Schlatzer, Sergio Riedl

GAK 1902: Georg Schlager - Adam Radai, Pascal Leimisch, Daniel Brandl - Nazareno Leonel Prügger, Paul Niklas Barlowitsch, Christian Edlinger, Anto Culap - Florian Fladerer (K), Tobias Rumpl, Martin Murg



SR: Dominikus Weleba

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: USV Raika Stiwoll – GAK 1902 II/U19, 5:0 (3:0)

83 Paul Prettenthaler 5:0

57 Sergio Riedl 4:0

32 Fabio Koenigshofer 3:0

30 Eigentor durch Florian Fladerer 2:0

24 Pascal Neger 1:0