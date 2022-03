In bester Geberlaune: St. Radegund fertigt Austria Puch Graz ab

Details Sonntag, 20. März 2022 19:55

Der FK Austria ASV Puch Graz konnte dem GSV Wir:Zhaus St. Radegund nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von GSV St. Radegund. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte für Austria ASV Puch mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Vorerst können die Gäste noch mithalten

Vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Schinnerl mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Radegund, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Damit erüllte der Tabellendritte gegen den Neunten seine Favoritenstellung in dieser Begegnung. Dem Gastgeber muss man durchaus noch eine kleine Titelchance einräumen. 6 Punkte beträgt der derzeitige Rückstand auf den Ersten Stiwoll.

Jetzt fabriziert St. Radegund Nägel mit Köpfen

In der 49. Minute brachte Jonas Pscheidt das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. Für das 3:0 von GSV Wir:Zhaus St. Radegund sorgte Michael Gangl, der in Minute 67 zur Stelle war. Austria Puch wurde deutlich abgehängt, als St. Radegund auf 4:0 erhöhte (88.). Am Ende kam GSV Wir:Zhaus St. Radegund gegen FK Austria ASV Puch Graz zu einem verdienten Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich St. Radegund beim Sieg gegen Austria ASV Puch verlassen, und auch tabellarisch sieht es für GSV St. Radegund weiter verheißungsvoll aus. Prunkstück von GSV Wir:Zhaus St. Radegund ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. GSV St. Radegund weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit fünf Begegnungen hat St. Radegund das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage belegt Austria Puch weiterhin den neunten Tabellenplatz. Vier Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat FK Austria ASV Puch Graz derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Austria ASV Puch, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Am nächsten Samstag reist GSV Wir:Zhaus St. Radegund zu SV Weinitzen, zeitgleich empfängt Austria Puch USV Raika Stiwoll.

Startformationen:

St. Radegund: Roberto Babic, Dominik Hütter, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Roman Thaller, Jonas Pscheidt, Georg Haberhofer, Maximilian Gangl, Christian Klammler, Patrick Schinnerl, Adrian Christopher Werschitz

Austria Asv Puch: Martin Raggl - Ahmad Mirzad, Sascha Medwed (K), Azezullah Rahimi - Shahir Ahmad Azizi, Mustafa Begzad, Markus Faschingbauer, Angelo Brecl - Marcel Materer, Walid Sedighi, Stefan Frühwirth



SR: Sanel Omerovic

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: GSV Wir:Zhaus St. Radegund – FK Austria ASV Puch Graz, 4:0 (1:0)

88 Dominik Huetter 4:0

67 Michael Gangl 3:0

49 Jonas Pscheidt 2:0

43 Patrick Schinnerl 1:0