Spiel - Satz - Sieg: GAK U19 fertigt Kainbach/Hönigtal II mit 6:0 ab

Details Sonntag, 27. März 2022 20:27

Die GAK 1902 II/U19 führte die Zweitvertretung von USV Kainbach-Hönigtal nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. GAK 1902 II/U19 ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kainbach-Hönigtal II einen klaren Erfolg. Schon im Hinspiel hatte Kainbach/H. II die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Die Partie verläuft einseitig

Tobias Rumpl trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein. GAK 1902 II/U19 machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Albinos Mavriqi (10.). Adam Radai brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (35.). Die Überlegenheit von GAK 1902 II/U19 spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Für das 4:0 von GAK 1902 II/U19 sorgte Pascal Leimisch, der in Minute 73 zur Stelle war. Der fünfte Streich von GAK 1902 II/U19 war Christian Edlinger vorbehalten (76.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Arlind Azemi, der das 6:0 aus Sicht von GAK 1902 II/U19 perfekt machte (89.). Schlussendlich setzte sich GAK 1902 II/U19 mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Im Tableau hatte der Sieg von GAK 1902 II/U19 keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. GAK 1902 II/U19 verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Die Gäste mussten schon 51 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Kainbach-Hönigtal II schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Kainbach/H. II entschied kein einziges der letzten sieben Spiele für sich.

Am kommenden Sonntag tritt GAK 1902 II/U19 bei Sportunion Raiffeisenbank Semriach an, während USV Kainbach-Hönigtal II zwei Tage zuvor FK Austria ASV Puch Graz empfängt.

Startformationen:

GAK 1902: Sandor Bischof, Albinos Mavriqi, Adam Radai, Florian Fladerer, Tobias Rumpl (K), Arlind Azemi, Daniel Emiohe, Leon Bogdanovic, Christian Edlinger, Amar Mujanic, Brandon Muratovic

Kainbach-Hönigtal: Raphael Trinkler (K), Marco Lalagas, Maximilian Friedl, Tobias Schwarz, Julian Sandro Gesslbauer, Rico Hölzl, Michael Tatschl, Jakob Sandner, Dominik Neubauer, Constantin Louis Schoba, Niklas Till



Sportzentrum Weinzödl, 50 Zuseher, SR: Amar Imamovic

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: GAK 1902 II/U19 – USV Kainbach-Hönigtal II, 6:0 (3:0)

89 Arlind Azemi 6:0

76 Christian Edlinger 5:0

73 Pascal Leimisch 4:0

35 Adam Radai 3:0

10 Albinos Mavriqi 2:0

6 Tobias Rumpl 1:0