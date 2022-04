Erster Saisonsieg! Die Young Talents GU Nord biegen Rein II

Details Samstag, 09. April 2022 11:37

Die Differenz von einem Treffer brachte der Zweitvertretung von Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz gegen die Reserve von TuS Good Vibes Rein den ersten Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Tus Rein II zu Hause mit 5:2 für sich entschieden.

Der Platzherr legt die Basis zum Erfolg

Christoph Linhofer traf vor 75 Zuschauern nach 22 Minuten zur Führung für Young Talents/Deutschfeistritz II. Matthias Viet erhöhte für das Schlusslicht auf 2:0 (37.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Sascha Huber das 1:2 zugunsten von Rein II (41.). Obwohl Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es TuS Good Vibes Rein II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1. Damit haben die Hausherren bereits im ersten Abschnitt auf die Siegerstraße abgebogen. Erstmalig besteht die Möglichkeit voll anzuschreiben.

Die Rein-Bemühungen bleiben ohne Ertrag

Auch im zweiten Durchgang ist der Gastgeber das spielbestimmende Team. Man wittert nun verstärkt die Chance erstmalig voll anzuschreiben. Aber auch die Reiner haben noch Hoffnung, das Spiel zu drehen. Aber mit vereinten Kräften lassen die Hausherren nichts mehr anbrennen bzw. bringt man die ersten drei Meisterschaftspunkte ins Trockene.

Mit 94 Gegentreffern hat Young Talents/Deutschfeistritz II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 5,53 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Young Talents/Deutschfeistritz II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt einen Sieg, zwei Unentschieden und 14 Pleiten. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II noch Luft nach oben.

Tus Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Niederlage belegt Rein II weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei TuS Good Vibes Rein II verbesserungswürdig, was man an den erst 26 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich Tus Rein II schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen Young Talents/Deutschfeistritz II bleibt Rein II weiterhin glücklos.

Während Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei FC Stattegg gastiert, duelliert sich TuS Good Vibes Rein II am gleichen Tag mit GAK 1902 II/U19.

Startformationen:

Deutschfeistritz: Johannes Pfandl, Brendan Blaschek, Nico Sellitsch, Matteo Hager, Christoph Linhofer, Stefan Gruber, Markus Bauer, Timo Kogler, Valentin Kopp, Matthias Viet, Manuel Jagersbacher (K)

TUS Rein: Sebastian Hannes Prettenhofer, Stanley Ferguson, Florian Kobierski, Sascha Huber, Christopher Jantscher, Marc Jan König (K), Lino Bertel, Dominik Smogautz, Inigo Ortiz De Vinaspre Diaz De Durana, Sebastian Wagner, Marco Luckerbauer



Sportplatz Übelbach, 75 Zuseher, SR: Christian Deutsch

Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II – TuS Good Vibes Rein II, 2:1 (2:1)

41 Sascha Huber 2:1

37 Matthias Viet 2:0

22 Christoph Linhofer 1:0