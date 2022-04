Klare Sache: Frohnleiten II lässt Kainbach/Hönigtal II keine Chance

Details Samstag, 23. April 2022 21:36

Die Zweitvertretung von SV Frohnleiten MM Karton kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Heimmannschaft war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte SV Frohnleiten II gegen die Reserve von USV Kainbach-Hönigtal mit 5:4 die Nase vorn.

Frohnleiten agiert mit viel Spielfreude

Mit einem schnellen Hattrick (16./20./22.) zum 3:0 schockte Dominik Babic Kainbach-Hönigtal II. Vor 50 Zuschauern stellte Mohamed Omar das 4:0 für Frohnleiten II sicher (38.). SV Frohnleiten MM Karton II hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Lukas Harrer schraubte das Ergebnis in der 66. Minute mit dem 5:0 für SV Frohnleiten II in die Höhe. Babic führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (82.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Frohnleiten II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die drei Punkte brachten SV Frohnleiten MM Karton II in der Tabelle voran. SV Frohnleiten II liegt nun auf Rang vier. Mit 66 geschossenen Toren gehört Frohnleiten II offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte A. Mit dem Sieg baute SV Frohnleiten II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Frohnleiten MM Karton II zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Kainbach/H. II immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 70 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Nun musste sich USV Kainbach-Hönigtal II schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Kainbach-Hönigtal II auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Sonntag tritt Frohnleiten II bei Sportunion Raiffeisenbank Semriach an, während Kainbach/H. II zwei Tage zuvor SV Gratwein-Strassengel II empfängt.

Startformationen:

Frohnleiten: Nicolas Cortolezis, Michael Neuhold, Fabian Glänzer (K), Dominik Babic, Jan Sommer, Karl Robitsch, Mohamed Omar, Paul Petrischek, Noah Friedl, Jürgen Thier, Lukas Harrer

Kainbach-Hönigtal: Raphael Trinkler (K), Josef Koba Bendiks, Jakob Sandner, Tobias Schwarz, Julian Sandro Gesslbauer, Rico Hölzl, Michael Tatschl, Patrick Pirs, Dominik Neubauer, Nepomuk Eichholzer, Fabian Rittstieg



Franz Feldgrill Stadion, 50 Zuseher, SR: Er Arkin

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: SV Frohnleiten MM Karton II – USV Kainbach-Hönigtal II, 6:0 (4:0)

82 Dominik Babic 6:0

66 Lukas Harrer 5:0

38 Mohamed Omar 4:0

22 Dominik Babic 3:0

20 Dominik Babic 2:0

16 Dominik Babic 1:0