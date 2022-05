Auf verlorenen Posten: Für Austria Puch Graz gibt es in Frohnleiten nichts zu erben

Details Samstag, 21. Mai 2022 13:56

Die Zweitvertretung von SV Frohnleiten MM Karton kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Frohnleiten II kassierte FK Austria ASV Puch Graz eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Frohnleiten II einen Auswärtscoup gelandet und einen 3:2-Erfolg geholt.

Frohnleiten spielt groß auf

Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Dominik Babic war gleich zweimal zur Stelle (17./23.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Matteo Kraxner das 3:0 nach (41.). SV Frohnleiten MM Karton II hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Kraxner (57.), Babic (63.) und Leon Wallitsch (67.). Benjamin Plasch-Lies stellte schließlich in der 89. Minute den 7:0-Sieg für SV Frohnleiten II sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Frohnleiten II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Der Gastgeber absolviert eine starke Saison

Kurz vor Saisonende steht SV Frohnleiten MM Karton II mit 45 Punkten auf Platz vier. Mit 80 geschossenen Toren gehört SV Frohnleiten II offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte A. 14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Frohnleiten II derzeit auf dem Konto.

Mit 17 ergatterten Punkten steht Austria ASV Puch auf Tabellenplatz zwölf. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 81 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Austria Puch schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FK Austria ASV Puch Graz auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert SV Frohnleiten MM Karton II bei SV Weinitzen, Austria ASV Puch empfängt zeitgleich die Reserve von SV Gratwein-Strassengel.

Startformationen:

Frohnleiten: Nicolas Cortolezis, Michael Neuhold, Fabian Glänzer (K), Marco Heininger, Dominik Babic, Karl Robitsch, Matteo Kraxner, Mohamed Omar, Gregor Trampusch, Matthias Schlögl, Jürgen Thier

Austria Asv Puch: Martin Raggl - Furkan Demirarslan, Sascha Medwed (K), Michael Erlitz , MBA BA, Azezullah Rahimi - Markus Faschingbauer, Angelo Brecl - Marcel Materer, Dogukan Karayel, Alexandru-Mihai Tabacu, Walid Sedighi



Franz Feldgrill Stadion, 30 Zuseher, SR: Günther Braunstein

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: SV Frohnleiten MM Karton II – FK Austria ASV Puch Graz, 7:0 (3:0)

89 Benjamin Plasch-Lies 7:0

67 Leon Wallitsch 6:0

63 Dominik Babic 5:0

57 Matteo Kraxner 4:0

41 Matteo Kraxner 3:0

23 Dominik Babic 2:0

17 Dominik Babic 1:0