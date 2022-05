Kein Pardon: GAK 1902 II/U19 überrennt Young Talents/Deutschfeistritz II

Details Sonntag, 29. Mai 2022 08:33

GAK 1902 II/U19 erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die Reserve von Young Talents/Deutschfeistritz. Als Favorit rein – als Sieger raus. GAK 1902 II/U19 hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte GAK 1902 II/U19 Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II mit einem beeindruckenden 6:1 vom Feld gefegt.

Der Nachzügler kann soweit Paroli bieten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag GAK 1902 II/U19 bereits in Front. Leon Bogdanovic markierte in der vierten Minute die Führung. Young Talents/Deutschfeistritz II zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Manuel Jagersbacher mit dem Ausgleich zurück. Der Treffer zum 2:1 sicherte GAK 1902 II/U19 nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Bogdanovic in diesem Spiel (22.). Arlind Azemi versenkte die Kugel zum 3:1 für die Gastgeber (34.). Mit der Führung für GAK 1902 II/U19 ging es in die Kabine.

Jetzt lässt die GAK U19 nichts mehr anbrennen

Mit dem 4:1 für GAK 1902 II/U19 war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Eigentlich war Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II schon geschlagen, als Pascal Leimisch das Leder zum 1:5 über die Linie beförderte (70.). Letztlich kam GAK 1902 II/U19 gegen den Tabellenletzten zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Verbesserungsfähige Bilanzen

GAK 1902 II/U19 befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Young Talents/Deutschfeistritz II stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Mitte A und hat bereits 147 Gegentreffer kassiert. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 20-mal brachte Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II den Ball im gegnerischen Tor unter. Young Talents/Deutschfeistritz II musste sich nun schon 21-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Young Talents/Deutschfeistritz II kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet GAK 1902 II/U19 derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Als Nächstes steht für GAK 1902 II/U19 eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen FC Stattegg. Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II empfängt parallel FK Austria ASV Puch Graz.

Startformationen:

GAK 1902: Laurin Jaunegg, Albinos Mavriqi, Adam Radai, Florian Fladerer, Tobias Rumpl, Nazareno Leonel Prügger, Pascal Leimisch (K), Arlind Azemi, Leon Bogdanovic, Christian Edlinger, Benjamin Ramic

Deutschfeistritz: Nikolaj Blumrich, Mauro Maisriemler, Daniel Habernig, Brendan Blaschek, Tobias Helmut Martinelli, Nico Sellitsch, Valentin Kopp, Fabian Schabauer, Matthias Viet, Markus Bauer, Manuel Jagersbacher (K)



Sportplatz Weinzödl, 60 Zuseher, SR: Thomas Wamberger

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: GAK 1902 II/U19 – Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II, 5:1 (3:1)

70 Pascal Leimisch 5:1

49 Albinos Mavriqi 4:1

34 Arlind Azemi 3:1

22 Leon Bogdanovic 2:1

7 Manuel Jagersbacher 1:1

4 Leon Bogdanovic 1:0