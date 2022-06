Meisterlich: Dominator Stiwoll weist Torfabrik Semriach in die Schranken

Details Samstag, 04. Juni 2022 16:47

Am 25. und zugleich vorletzten Spieltag traf in der 1. Klasse Mitte A der bereits feststehende Meister USV Raika Stiwoll auf den ersten Verfolger SU Semriach. Und dabei gelang es der Riedl-Truppe standesgemäß einen Heimsieg einzufahren. Damit wackelt auch der mögliche Relegationsplatz der Semriacher. Denn die Stattegger bezwingen im Parallelspiel die GAK U-19 knapp mit 1:0.

Die Heimischen sind das effizientere Team

Das Spiel ist erst wenige Minuten alt, da findet Kerim Erdem die Topgelegenheit auf das 0:1 vor. Er setzt das Spielgerät aus bester Position aber über das Gehäuse. Praktisch im Gegenstoß kann dann der Meister erstmalig in Erscheinung treten. Aber auch diese Topmöglichkeit bleibt ungenützt bzw. kann Keeper Istvan Seregi klärend eingreifen. In der 15. Minute kommt es dann aber zum 1:0. Nach einem Eckball ergibt sich für Markus Kraxner die Gelegenheit, die er per Kopf zu nützen vermag. Was die Gäste nachfolgend aber wenig tangieren sollte. Nur vor des Gegners Tor agiert man etwas zu umständlich, so bleibt es beim 1:0. Die Stiwoller führen die technisch feinere Klinge, das Tor aber erzielt wieder der Gastgeber. 42. Minute: Erneut ist Markus Kraxner zur Stelle - Halbzeitstand: 2:0.

Semriach hat das Nachsehen

Nach dem Seitenwechsel zeigen die Stiwoller dann an, warum man dort steht, wo man eben steht. Es gelingt die Partie nun zu kontrollieren. Die Laufwege passen nun auch wesentlich besser als noch in der ersten Hälfte. Da wurde in der Halbzeitpause nachweislich nachgebessert. Die Zechner-Schützlinge verkaufen sich zwar immer noch sehr teuer. Aber nun gibt es kaum ein Durchkommen beim regierenden Meister, der im Kollektiv wieder stark zum Auftreten versteht. Aber in der 50. Minute gelingt es auf 2:1 zu verkürzen. Parwiz Kazimi ist nach einem Getümmel im Strfraum zur Stelle und netzt ein. Aber wenn es darauf ankommt verstehen es die Stiwoller eine Schippe draufzulegen. 56. Minute: Diesmal herrscht ein Gedränge vor dem Tor auf der Gegenseite. Jakob Prettenthaler antizipiert am schnellsten - neuer Spielstand: 3:1. In weiterer Folge kommt es da wie dort noch zu einem Treffer. Lukas Weber mit einem Strafstoß (85.) und Parwiz Kazimi mit seinem zweiten Matchtreffer (89.) sorgen letztlich für den 4:2-Spielendstand.

USV STIWOLL - SU SEMRIACH 4:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15. Kraxner), 2:0 (42. Kraxner), 2:1 (50. Kazimi), 3:1 (56. Prettenthaler), 4:1 (85. Weber/Elfer), 4:2 (89. Kazimi)

Startformationen:

Stiwoll: Lukas Stoimaier, Martin Lackner, Christoph Marchel, Fabio Königshofer, Michael Egger, Jakob Prettenthaler, Leon Krienzer, Markus Kraxner, Lukas Weber, Matthias Krienzer (K), Sergio Riedl

SU Semriach: Istvan Seregi, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Nico Stoff, Oliver Joel Zink, Gregor Reithofer, Florian Christian Rampre-Fink, Stefan Promitzer, Stefan Hemmer, Parwiz Kazimi, Kerim Erdem

Sportplatz Stiwoll, 200 Zuseher, SR: Daniel Hofer

