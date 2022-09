Erstmalig voll angeschrieben: Schlusslicht Gratkorn II punktet gegen Rein II

Details Sonntag, 25. September 2022 08:42

Am Samstag begrüßte die Zweitvertretung von Tus Rein die Reserve von FC Gratkorn. Die Begegnung ging mit 5:3 zugunsten der Gäste aus.

Achtmal zappelt das Spielgerät im Tornetz

FC Gratkorn II ging durch Kadir Sarac in der 16. Minute in Führung. In der 27. Minute brachte Leon Budimir das Netz für das Schlusslicht zum Zappeln. Stanley Ferguson traf zum 1:2 zugunsten von Rein II (31.). Ardit Krasniqi erhöhte den Vorsprung von FC Gratkorn II nach 36 Minuten auf 3:1. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte TuS Good Vibes Rein II noch das 2:3 (45.). Zur Pause wusste FC Gratkorn II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Tus Rein II traf in Minute 75 zum Ausgleich. Sarac glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Gratkorn II (80./90.). Am Schluss siegte FC Gratkorn II gegen Rein II.

TuS Good Vibes Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Tus Rein II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen FC Gratkorn II gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Rein II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 31 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte Rein II bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher TuS Good Vibes Rein II aktuell nur Position zehn bekleidet.

Trotz der drei Zähler machte FC Gratkorn II im Klassement keinen Boden gut. Mit 41 Toren fing sich FC Gratkorn II die meisten Gegentore in der 1. Klasse Mitte A ein. FC Gratkorn II fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei FC Gratkorn II etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte FC Gratkorn II.

Am nächsten Samstag reist Tus Rein II zu SV Weinitzen, zeitgleich empfängt FC Gratkorn II SV Andritz AG II.

Startformationen:

TuS Good Vibes Rein II: Erwin Rinner, Stanley Ferguson, Florian Kobierski, Stefan Alexander Marinoiu, Yannik Hösele (K), Christopher Jantscher, Rauscher Paul, Marc Jan König, Thomas Rückschloss, Tobias Knapp, Timo Hieden

FC Gratkorn II: Elvis Skrbic, Florian Felix Maier, Leon Budimir, Dino Murgic (K), Ardit Krasniqi, Marko Simonovic, Bünyamin Basaran, Daniel Druckeschitz, Arlind Selami, Florian Madrutner, Kadir Sarac



Sportplatz Rein, 50 Zuseher, SR: Tarik Sahbegovic

by: Roo

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – FC Gratkorn II, 3:5 (2:3)

90 Kadir Sarac 3:5

80 Kadir Sarac 3:4

75 Paul Maria Christian Rauscher 3:3

45 Marc Jan Koenig 2:3

36 Ardit Krasniqi 1:3

31 Stanley Ferguson 1:2

27 Leon Budimir 0:2

16 Kadir Sarac 0:1