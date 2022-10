Nicht den Funken einer Chance: Stattegg stutzt Kainbach-H. II zurecht

Details Samstag, 01. Oktober 2022 20:00

FC Stattegg hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 8:1 für Stattegg. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Stattegg ist der uneingeschränkte Chef am Platz

Kainbach-Hönigtal II geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Mathias Wurditsch das schnelle 1:0 für FC Stattegg erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Liam Dario Vari Karner den Vorsprung von Stattegg. Julian Gary gelang ein Doppelpack (18./33.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Innerhalb weniger Minuten trafen Wurditsch (36.) und Gary (42.). Damit bewies FC Stattegg nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Kainbach/H. II gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter Stattegg zurück lag. Für das 7:0 und 8:0 war Estephane Muanda verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (67./87.). USV A-TEC OFNER Kainbach II kam kurz vor dem Ende durch Jakob Sandner zum Ehrentreffer (89.). Mit dem Spielende fuhren die Gastgeber einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen FC Stattegg heute kein Kraut gewachsen war.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Kainbach-Hönigtal II festigte Stattegg den zweiten Tabellenplatz. Wer FC Stattegg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte Stattegg. Die Saison von FC Stattegg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der Stattegg ungeschlagen ist.

Nach der klaren Pleite gegen FC Stattegg steht Kainbach/H. II mit dem Rücken zur Wand. Die Ausbeute der Offensive ist bei USV A-TEC OFNER Kainbach II verbesserungswürdig, was man an den erst 13 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. USV A-TEC OFNER Kainbach II verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag trifft Stattegg auf Sportunion Raiffeisenbank Semriach, Kainbach-Hönigtal II spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von FC Gratkorn.

Startformationen:

Stattegg: BEd Daniel Rene Mauritsch, David Jutric, Tobias Sendlhofer, Jonah Mohr (K), Julian Gary, Tim Vorstandlechner, Alexander Lind, Thomas Weiss, Mathias Wurditsch, Philipp Lovrecki, Liam Dario Vari Karner

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Tobias-Julian Schröttner, Marco Lalagas, Fabian Rittstieg, Dominik Neubauer, Andreas Pail, Nino Kern, Rico Hölzl (K), Patrick Cuno, Max Hofer, Christian Grübler, Martin Fridum



Stattegg, 70 Zuseher, SR: Mohammed Heidari

by: Roo

1. Klasse Mitte A: FC Stattegg – USV A-TEC OFNER Kainbach II, 8:1 (6:0)

89 Jakob Sandner 8:1

87 Estephane Muanda 8:0

67 Estephane Muanda 7:0

42 Julian Gary 6:0

36 Mathias Wurditsch 5:0

33 Julian Gary 4:0

18 Julian Gary 3:0

13 Liam Dario Vari Karner 2:0

7 Mathias Wurditsch 1:0