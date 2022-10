In Lauerposition: Zweiter Semriach fertigt Gastgeber Gratkorn II ab

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 15:01

SU Semriach fertigte die Reserve von FC Gratkorn am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Semriach legt die Basis für den Erfolg

Parwiz Kazimi trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 2:0 von Semriach zeichnete Marco Suchy verantwortlich (25.). Die Hintermannschaft von FC Gratkorn II ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Der Gastgeber steht auf verlorenen Posten

Sportunion Raiffeisenbank Semriach baute die Führung aus, indem Alexander Fuchshofer zwei Treffer nachlegte (50./58.). Für FC Gratkorn II war es ein Tag zum Vergessen. Darko Vasic (61.), Fabian Schabauer (66.) und Fuchshofer (68.) machten das Unheil perfekt. SU Semriach überrannte FC Gratkorn II förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Abstiegssorgen von FC Gratkorn II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Heimmannschaft im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 53 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Mitte A. Der Tabellenletzte musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Gratkorn II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von FC Gratkorn II wird immer größer. Gegen Semriach verlor FC Gratkorn II bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Sportunion Raiffeisenbank Semriach setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Verteidigung des Gasts wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst elfmal bezwungen. Neun Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Sportunion Raiffeisenbank Semriach. SU Semriach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach der klaren Niederlage gegen Semriach ist FC Gratkorn II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte A.

FC Gratkorn II tritt kommenden Samstag, um 17:15 Uhr, bei der Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau an. Einen Tag später empfängt Sportunion Raiffeisenbank Semriach SV Andritz AG II.

Startformationen:

FC Gratkorn II: Christian Jun. Ofner, Daniel Kogler, Elias Christoph Gollmann, Moritz Günther, Ardit Krasniqi, Marko Simonovic, Daniel Druckeschitz (K), Kadir Sarac, Paul Kronegger, Nicolas Bärnthaler, Andre Krinner

SU Semriach: Matthias Prucker, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Alexander Fuchshofer, Oliver Joel Zink, Gregor Reithofer, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Moritz Ebner, Kerim Erdem



Kunstrasen Gratkorn, 70 Zuseher, SR: Fahrudin Pedljic

by: Roo

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 0:7 (0:2)

68 Alexander Fuchshofer 0:7

66 Fabian Schabauer 0:6

61 Darko Vasic 0:5

58 Alexander Fuchshofer 0:4

50 Alexander Fuchshofer 0:3

25 Marco Suchy 0:2

13 Parwiz Kazimi 0:1