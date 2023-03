Hattrick von Oliver Zink: Semriach punktet bei Rein II voll

Details Sonntag, 19. März 2023 12:34

Es ist soweit! Nun rollt das Leder auch in der 1. Klasse Mitte A wieder. Zum Auftakt trafen dabei der Mittelständler TUS Rein II auf den Titelmitstreiter SU Semriach. Dabei wurden die Gäste ihrer gegebenen Favoritenstellung gerecht. Was gleichbedeutend damit war, dass die Gäste weiter am zweiten Tabellenplatz einzementiert sind.

Semriach sorgt für klare Fronten

Vom Start weg entwickelt sich eine abwechslungsreiche bzw. flotte Begegnung. Mit Fortdauer sind es dann nicht ganz überraschend die Semriacher, die das Zepter in die Hand nehmen. Marco Suchy lässt noch eine tolle Torgelegenheit ungenützt (20.), dann aber raschelt es im Gebälk. Oliver Zink sorgt mit einem Doppelschlag (25., 26.) für die Semriacher 0:2-Führung. Daraufhin hat Ferguson das Anschlusstor am Fuß. Das Tor fällt aber wieder auf der Gegenseite. Erneut ist es Oliver Zink, der mit einem lupenreinen Hattrick für den 0:3-Halbzeitstand Sorge trägt.

Die Hausherren verkaufen sich noch teuer

Nach dem Seitenwechsel schaltet Semriach dann aufgrund des Dreitorevorsprungs einen Gang zurück. Rein II gelangt zu Teilerfolgen. Als Belohnung für die getätigten Bemühungen gelingt es dem Gastgeber den Ehrentreffer zu erzielen. Michael Rückschloss ist es, der vor dem Tor Coolness an den Tag legt und so für den 1:3-Spielendstand sorgt.

Trainer Michael Zechner (Semriach)

„Anfangs haben wir nur schwer in die Begegnung gefunden. Mit Fortdauer haben wir dann alles im Griff gehabt. Das Resultat daraus war ein deutliches Chancenplus. Nach dem Seitenwechsel haben sich die Teams dann neutralisiert.“

Wann findet TuS Good Vibes Rein II die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Sportunion Raiffeisenbank Semriach setzte es eine neuerliche Pleite, womit Rein II im Klassement weiter abrutschte. Tus Rein II musste schon 51 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Rein II alles andere als positiv.

Mit dem souveränen Sieg gegen TuS Good Vibes Rein II festigte SU Semriach die zweite Tabellenposition. Die Defensive von Semriach (zwölf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Mitte A zu bieten hat. Zwölf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SU Semriach. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Semriach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Kommenden Samstag (15:00 Uhr) tritt Tus Rein II bei GSV St. Radegund an, schon einen Tag vorher muss Sportunion Raiffeisenbank Semriach seine Hausaufgaben bei der Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau erledigen.

by: Roo

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 1:3 (0:3)

85 Michael Rueckschloss 1:3

39 Oliver Joel Zink 0:3

28 Oliver Joel Zink 0:2

26 Oliver Joel Zink 0:1

