St. Radegund schießt Tore am laufenden Band

Montag, 27. März 2023

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich GSV St. Radegund und die Zweitvertretung von TuS Good Vibes Rein mit dem Endstand von 7:0. St. Radegund hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Tus Rein II hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Ein Doppelpack brachte GSV St. Radegund in eine komfortable Position: Markus Fiedler war gleich zweimal zur Stelle (10./30.). Jakob Pscheidt baute den Vorsprung von St. Radegund in der 31. Minute aus. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Patrick Schinnerl das 4:0 nach (45.). GSV St. Radegund gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für Rein II war es ein Tag zum Vergessen. Stefan Safron (67.), Vladan Nicolic (75.) und Guido Hofmayer (85.) machten das Unheil perfekt. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem St. Radegund bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Sieg über TuS Good Vibes Rein II, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt GSV St. Radegund von Höherem träumen. Die Saison von St. Radegund verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Durch den klaren Erfolg über Tus Rein II ist GSV St. Radegund weiter im Aufwind.

Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Die Defensive von TuS Good Vibes Rein II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 58-mal war dies der Fall. Tus Rein II musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Rein II insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte von TuS Good Vibes Rein II waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am nächsten Samstag reist St. Radegund zu Graz United, zeitgleich empfängt Tus Rein II die Reserve von SV Tieber See Peggau.

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – TuS Good Vibes Rein II, 7:0 (4:0)

85 Guido Hofmayer 7:0

75 Vladan Nikolic 6:0

67 Stefan Safron 5:0

45 Patrick Schinnerl 4:0

31 Jakob Pscheidt 3:0

30 Markus Fiedler 2:0

10 Markus Fiedler 1:0

