Schlag ins Kontor von Gratwein-Straßengel II

Details Montag, 27. März 2023 23:32

Die Zweitvertretung von Gratwein-Straßengel und die Reserve von SV Andritz lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:6 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Andritz II beugen mussten. Partout keine Probleme hatte Gratwein-Straßenge im Hinspiel gehabt, als man einen 5:2-Sieg holte.

Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Philipp Nepozitek war gleich zweimal zur Stelle (4./16.). Denis Muratovic war es, der in der 22. Minute den Ball im Tor von SV Gratwein-Strassengel II unterbrachte. Mit schnellen Toren von Dejan Budimir Prerad (26.) und Muratovic (30.) schlug SV Andritz AG II innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Den Freudenjubel der Gäste machte Kerim Bjelak zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (36.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Muratovic mit dem 4:3 für SV Andritz II zur Stelle (43.). Die Pausenführung von Andritz II fiel knapp aus. Simon Wolbart versenkte den Ball in der 55. Minute im Netz von SV Andritz AG II. Clemens Nico Carstensen machte in der 60. Minute das 5:4 von SV Andritz II perfekt. Dominik Barasandeh erhöhte den Vorsprung von Andritz II nach 76 Minuten auf 6:4. Gratwein-Straßengel II stellte das 5:6 sicher (80.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Andritz AG II Gratwein-Straßenge 6:5.

SV Gratwein-Strassengel II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Gratwein-Straßengel II den siebten Tabellenplatz bei. Gratwein-Straßenge verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Gratwein-Strassengel II in dieser Zeit nur einmal gewann.

Die drei Punkte brachten für SV Andritz II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Andritz II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. SV Andritz AG II beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für Gratwein-Straßengel II ist USV A-TEC OFNER Kainbach II (Samstag, 19:15 Uhr). SV Andritz II misst sich am selben Tag mit SV Weinitzen (15:00 Uhr).

1. Klasse Mitte A: SV Gratwein-Strassengel II – SV Andritz AG II, 5:6 (3:4)

80 Lukas Gruber 5:6

76 Dominik Barasandeh 4:6

60 Clemens Nico Carstensen 4:5

55 Simon Wolbart 4:4

43 Denis Muratovic 3:4

36 Kerim Bjelak 3:3

30 Denis Muratovic 2:3

26 Dejan Budimir Prerad 2:2

22 Denis Muratovic 2:1

16 Philipp Nepozitek 2:0

4 Philipp Nepozitek 1:0

