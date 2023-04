GAK 1902 II/U19 verliert Spitzenspiel gegen SU Semriach

Details Samstag, 01. April 2023 00:58

SU Semriach kam am Freitag zu einem 4:2-Erfolg gegen GAK 1902 II/U19. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sportunion Raiffeisenbank Semriach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht von GAK 1902 II/U19 zu Ende gegangen.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Marco Suchy das schnelle 1:0 für Semriach erzielte. Parwiz Kazimi erhöhte den Vorsprung von Sportunion Raiffeisenbank Semriach nach 22 Minuten auf 2:0. Die Gastgeber bauten die Führung aus, indem Kerim Erdem zwei Treffer nachlegte (35./42.). Die Überlegenheit von SU Semriach spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Denys Myshchyk beförderte das Leder zum 1:4 von GAK 1902 II/U19 über die Linie (86.). Kurz vor Ultimo war noch Bohdan Khudin zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von GAK 1902 II/U19 verantwortlich (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Semriach GAK 1902 II/U19 4:2.

Sportunion Raiffeisenbank Semriach hat nach dem souveränen Erfolg über GAK 1902 II/U19 weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 66 Treffern stellt SU Semriach den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Die Saison von Semriach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Sportunion Raiffeisenbank Semriach nun schon 13 Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Zehn Spiele ist es her, dass SU Semriach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage belegt GAK 1902 II/U19 weiterhin den fünften Tabellenplatz. Zehn Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von GAK 1902 II/U19.

Am kommenden Samstag trifft Semriach auf die Reserve von SV Gratwein-Strassengel, GAK 1902 II/U19 spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau.

1. Klasse Mitte A: Sportunion Raiffeisenbank Semriach – GAK 1902 II/U19, 4:2 (4:0)

88 Bohdan Khudin 4:2

86 Denys Myshchyk 4:1

42 Kerim Erdem 4:0

35 Kerim Erdem 3:0

22 Parwiz Kazimi 2:0

7 Marco Suchy 1:0

Aufstellungen:

Semriach SU: Ismar Hadzic, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Fabian Schabauer, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Stefan Hemmer, Mateo Kasalo, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Matthias Prucker, Christoph Reisinger, Daniel Kreuzer, Fabian Sucek, Adin Hodzic, Christoph Linhofer

GAK 1902 II/U19: Konstantin David Rieger, Andre Dirnberger (K), Amar Fajic, Paul Niklas Barlowitsch, Henrik Nöstlthaller, Stipe Rezic, Moritz Marold, Florian Wohlmuther, Mykola Tomich, Maksym Piskun, Denys Myshchyk

Ersatzspieler: Manuel Zacharias, Roland Cakaj, Maksym Osoka, Elias Aaron Reinthaler, Amar Mujanic, Bohdan Khudin

by ReD

