St.Radegund filetiert die Andritzer Reserve - 7:0 als Endstand !

Details Samstag, 22. April 2023 21:53

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich GSV St. Radegund und die Zweitvertretung von SV Andritz AG mit dem Endstand von 7:0. Zuletzt waren ja die Spiele der Gastgeber oftmals wahre Torspektakel - so einseitig wie heute jedoch nicht. Damit wurde St. Radegund der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel im Herbst hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 2:2 geheißen.

Nach 33 Minuten stand es 3:0

Die Heimmanschaft aus dem Schöckelland ist aktuell die Mannschaft der Rückrunde und so trat man von Anbeginn dieses Spiels auch auf. Bereits nach 14 Minuten trug sich Julian Riesel in die Torschützenliste ein. Es folgte ein Doppelpack für den GSV St. Radegund: Nach seinem ersten Tor (27.) markierte Markus Fiedler wenig später seinen zweiten Treffer (33.). So führte der Favorit nach einer guten halben Stunde mit 3:0. Der Drops war gelutscht.

Für die endgültige Vorentscheidung waren Maximilian Gangl (37.) und Riesel (42.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. In Durchgang eins war die Reserve aus dem Grazer Norden komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand in Höhe von 5:0.

Nicolic mit dem Endstand

Die Gastgeber spielten weiter munter auf und Riesel legte in der 54. Minute zum 6:0 für St. Radegund nach. Vladan Nicolic besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für das Heimteam (77.). Schlussendlich setzte sich GSV St. Radegund 7:0 mehr als deutlich durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um die beiden Teams

Nachdem St. Radegund die Hinserie auf Platz sechs abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt GSV St. Radegund aktuell den ersten Rang. Für St. Radegund ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. GSV St. Radegund sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass St. Radegund zuletzt eine Niederlage kassierte.

Auf zwölftem Rang hielt sich Andritz II in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die siebte Position inne. Mit nun 13 Niederlagen, fünf Siegen und einem Unentschieden liegt die Reserve des SV Andritz aktuell auf Platz zehn der Tabelle. Zuletzt hatte man zwei Mal gewonnen.

Nächster Prüfstein für GSV St. Radegund ist die Reserve vom USV Kainbach (Samstag, 19:00 Uhr). Andritz II misst sich am selben Tag mit Graz United (17:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Markus Fiedler, Trainer St.Radegund

"Wir haben momentan ein wenig die Seuche mit wöchentlich unzähligen Ausfällen. Da tut ein solches Ergebnis gut. Gratulation an meine Jungs!"

Startaufstellungen: GSV St. Radegund: Kevin Graf, Markus Fiedler, Michael Gangl (K), Thomas Reif, Julian Hötzl, Stefan Safron, Julian Riesel, Georg Haberhofer, Maximilian Gangl, Maximilian Descovich-Jentsch, Christof Gruber

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Guido Hofmayer, Peter Ederer, Johann Kreitzireck, Vladan Nikolic

Trainer: Markus Fiedler

Andritz : Paul Benigni, Markus Schönbacher, Enzo Giovanni Saccon, David Heidinger (K), Dominik Johannes Brantner, Robin Oswald, Simone Riccardo Saccon, Marc Plaschg, John Reck, Botond Demus, Fridolin Prückler

Ersatzspieler: Lennart Dank

Trainer: Peter Kurzmann Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – SV Andritz AG II, 7:0 (5:0)

77 Vladan Nikolic 7:0

54 Julian Riesel 6:0

42 Julian Riesel 5:0

37 Maximilian Gangl 4:0

33 Markus Fiedler 3:0

27 Markus Fiedler 2:0

14 Julian Riesel 1:0

