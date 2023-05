SU Semriach demontiert Pachern - 4:0 und vier Torschützen!

Details Montag, 01. Mai 2023 18:30

Die Zweitvertretung von Pachern blieb gegen die SU Semriach chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ Semriach keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Pachern II einen deutlichen Sieg davon. Im Hinspiel war Pachern II mit 0:6 krachend untergegangen. Insgesamt also ein klarer Score für die Semriacher.

Rassige erste Hälfte

Das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und der Pacherner Reserve zeigte in der ersten Hälfte packende Szenen auf beiden Seiten. Bereits in der siebten Minute testete Merlin Mühlberger den Heimkeeper Matthias Prucker, der jedoch diesen bravourös bestand. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Sebastian Ebner seine Chance und schoss das 1:0 (43.) für Sportunion Raiffeisenbank Semriach.Kurz vor dem Seitenwechsel legte Stefan Hemmer das 2:0 nach (45.).

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 2:0 - nach einer Ecke kommt die Nr. 24 unbedrängt zum Kopfball MW, Ticker-Reporter

In den letzten beiden Minuten der ersten Hälfte hatte der Gastgeber zwei Tore vorgelegt. Dies nachdem man eine ausgeglichene Partie gesehen hatte. Mit der Führung für SU Semriach ging es in die Kabine.

Nach 51 Minuten war das Spiel endgültig entschieden

Mit dem 3:0 von Darko Vasic für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.), zu schnell wurde der Angriff für die Pachener Abwehr gespielt.

2HZ gehört klar der Heimmannschaft MW, Ticker-Reporter

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Kerim Erdem für einen Treffer per Kopf sorgte (92.). Am Ende kam Semriach gegen SV Pachern II zu einem verdienten Sieg.

So steht es um doe beiden Teams

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Pachern II festigte die Sportunion Raiffeisenbank Semriach den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von SU Semriach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 80 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg baute Sportunion Raiffeisenbank Semriach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Semriach 15 Siege, zwei Remis und kassierte nur drei Niederlagen. Die SU Semriach befindet sich weiterhin auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

In der Defensivabteilung von SV Pachern II knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter am Tabellenende feststecken. 20:78 – das Torverhältnis von Pachern II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Not von SV Pachern II wird immer größer. Gegen Semriach verlor Pachern II bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Samstag trifft Sportunion Raiffeisenbank Semriach auf GSV St. Radegund, SV Pachern II spielt tags zuvor gegen die Reserve von SV Tieber See Peggau.

Aufstellungen: Semriach SU: Matthias Prucker, Christoph Reisinger, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Stefan Hemmer, Christoph Linhofer, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Daniel Kreuzer, Fabian Sucek, Adin Hodzic, Moritz Ebner



Trainer: Michael Zechner

Pachern: Pascal Duller, Dominik Jauk, Sami Ribo, Florian Fruhmann, Jan Gößler, Philipp Pfeifer, Merlin Mühlberger, Daniel Stadler, Laurin Grünbichler, Kenan Jasarevic, Tobias Wedenig (K)



Ersatzspieler: Musa Salih Abdullah, Berk Can Celik, Juan Carlos Sungurlian, Imran Zahirovic



Trainer: Manuel Haas Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Sportunion Raiffeisenbank Semriach – SV Pachern II, 4:0 (2:0)

92 Kerim Erdem 4:0

51 Darko Vasic 3:0

45 Stefan Hemmer 2:0

43 Sebastian Ebner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei