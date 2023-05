Jubel über späten Sieg dank Khudin-GAK siegt gegen Weinitzen

Details Montag, 01. Mai 2023 21:19

Gegen den GAK 1902 II/U19 passierte es für den SV Weinitzen erstmals in dieser Saison und man verlor mit 1:2. Dies war die erste Niederlage des Teams von Trainer Hegarty. Mit breiter Brust war der SV Weinitzen zum Duell mit GAK 1902 II/U19 angetreten – der Spielverlauf ließ bei Weinitzen jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel in der Hinrunde hatte Weinitzen einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Torlos ging es in die Kabine

Die Gäste kommen mit erhobener Brust hierher, liegt man ja seit der letzten Runde komfortabel mit 9 Punkten Vorsprung (semriach verlor in frohnleiten knapp mit 1 zu 0) auf dem 1.Platz. Die Heimischen haben nach 19 gespielten Runden 37 Punkte auf der Habenseite und sind Vierter. Werner Langmann, Ticker-Reporter

Mit Beginn des Spiels versuchten die Rotjacken aufzuzeigen, dass sie sich in dieser Partie nicht geschalgen geben wollen. Insgesamt hatten die Grazer die besseren Chancen in der ersten Hälfte. So traf man in der 44.Minute die Stange. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat als Schiedsrichter Klaus Brunner zum Pausentee bat.

In der zweiten Hälfte machen die Rotjacken alles klar

Bereits drei Minuten Wiederbeginn verhinderte Gästekeeper Wagner die Führung der jungen Roten. Vor 100 Zuschauern markierte Dimiter Tzimitikou das 1:0 für SV Weinitzen (64.). Das war etwas gegen den Spielverlauf - so ist Fußball aber halt oft.

In der 74. Minute brachte Andre Dirnberger den Ball im Netz der Gäste unter. Nun stand es 1:1 in diesem Spitzenspiel. Dass der GAK in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Bohdan Khudin, der in der 80. Minute zur Stelle war. Man brachte die Führung über die Zeit und der Tabellenführer hatte verloren.

Es ist passiert. Weinitzen kassiert die erste Niederlage. Über das ganze Spiel gesehen verdienter Sieger der GAK II/U19 Werner Langmann, Ticker-Reporter

Letzten Endes holte der GAK 1902 II/U19 gegen Weinitzen drei Zähler.

So steht es um die beiden Teams

Für GAK 1902 II/U19 ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit dem Sieg baute der GAK die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Gastgeber 13 Siege, ein Remis und kassierten erst sechs Niederlagen. GAK 1902 II/U19 erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Weinitzen 53 Zähler zu Buche und man bleibt trotz der Enttäuschung am Wochenende an der Rabellenspitze.

Am kommenden Sonntag trifft GAK 1902 II/U19 auf die Zweitvertretung von SV MM Frohnleiten, Weinitzen spielt tags zuvor gegen die Reserve von SV Gratwein-Strassengel.

GAK 1902 II/U19: Georg Schlager, Albinos Mavriqi, Brandon Muratovic, Amar Fajic, Roland Cakaj, Daniel Emiohe, Fabian Frank (K), Henrik Nöstlthaller, Stipe Rezic, Moritz Marold, Denys Myshchyk



Ersatzspieler: Manuel Zacharias, Andre Dirnberger, Florian Wohlmuther, Bohdan Khudin, Mykola Tomich, Maksym Piskun



Trainer: Almedin Kavazovic

SV bridge personal & service Weinitzen: Dominik Wagner, Jakob Koinegg, Mahlum Frimpong, Philipp Langmann, Dimiter Tzimitikou, Mihai Dan Gradinariu (K), David Steininger, Anes Kadrii, Bernd Huber, Fisnik Shyti, Thomas Putz



Ersatzspieler: David Mera, Michael Ganser, Sanjin Topalovic, Florian Zöscher, Marco Schmuck



Trainer: Paul Hegarty

1. Klasse Mitte A: GAK 1902 II/U19 – SV Weinitzen, 2:1 (0:0)

80 Bohdan Khudin 2:1

74 Andre Dirnberger 1:1

64 Dimiter Tzimitikou 0:1

