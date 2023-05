Mühlberger mit Doppelpack-Pachern holt ein Unentschieden

Details Samstag, 06. Mai 2023 20:48

Am Freitag kam die Reserve von SV Tieber See Peggau bei der Zweitvertretung von SV Pachern nicht über ein 2:2 hinaus. Der Tabellenletzte aus Pachern zog sich gegen SV Peggau II achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Es fielen vier Tore und man sah ein unterhaltsames Spiel. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg von SV Pachern II bei Peggau II geendet.

Pachern dominiert das Spiel

Die Gastgeber versuchten sich in den ersten Minuten in der Offensive. So folgte auch das 1:0 in der zehnten Minute durch Merlin Mühlberger. Wenige Minuten später kombinierte man über die Flanke wunderbar, jedoch fand die abschließende Flanke in den Strafraum keinen Abnehmer. Das wäre die 2:0 Führung gewesen.

So kam es aber wie so oft im Fußball: Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Jan - Michael Pitter zum Ausgleich für den SV Peggau. Nach einem Abwehrversuch des Heimkeepers Leopold sprang der Ball vor Pitter, der zum doch etwas überraschenden Ausgleich traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Alles war somit offen als Schiedsrichter Hofer beim Stand von 1:1 in die Kabinen bat.

Am Ende steht es 2:2

Es ertönte der Anpfiff zur zweiten Halbzeit - Pachern wurde nun doch erstmal belohnt: nur drei Minuten später erzielte SV Pachern II die 2:1-Führung. Erneut war es Pitter, der die Gastgeber in Führung brachte. Für das 2:2 von SV Peggau II zeichnete Julian Heschl verantwortlich (60.). Aus guter Distanz setzte er einen direkten Freistoss, der für den Heimkeeper nicht erreichbar war, da er von der Mauer abgefälscht wurde.

Riesen Chance durch die Nr.19 MW, Ticker-Reporter

Das war die Möglichkeit für Mühlberger in der 70.Minute den Hattrick voll zu machen. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

So steht es um beide Teams

Pachern II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit zehn gesammelten Zählern hat der Gastgeber den 14. Platz im Klassement inne. 22:80 – das Torverhältnis von SV Pachern II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Pachern II verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und 17 Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ SV Pachern II zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Peggau II aus, sodass man nun auf dem elften Platz steht. Fünf Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Peggau II deutlich. Insgesamt fünf Zähler weist SV Tieber See Peggau II in diesem Ranking auf.

Nächster Prüfstein für Pachern II ist GAK 1902 II/U19 (Samstag, 13:00 Uhr). Peggau II misst sich am selben Tag mit GSV St. Radegund (17:30 Uhr).

1. Klasse Mitte A: SV Pachern II – SV Tieber See Peggau II, 2:2 (1:1)

60 Julian Heschl 2:2

48 Merlin Muehlberger 2:1

45 Jan - Michael Pitter 1:1

10 Merlin Muehlberger 1:0

Aufstellungen: Pachern: Jakob Bernhard Leopold, Imran Zahirovic, Sami Ribo, Jan Gößler, Philipp Pfeifer, Kenan Jasarevic, Ali Sarica, Daniel Stadler, Merlin Mühlberger, Laurin Grünbichler, Tobias Wedenig (K)



Ersatzspieler: Berk Can Celik, Lukas Matasovic, Musa Salih Abdullah, Florian Fruhmann



Trainer: Manuel Haas

SV Tieber See Peggau II: Oliver Koller, Sameh El Sakka, Nick Haberl, Stefan Reicher (K), Michael Zöhrer, Felix Handl, Valentin Hiebler, Florian Ablasser, Stefan Gößler, Elias Salomon, Julian Heschl



Ersatzspieler: Fabio Hörzer, Simon Handl, Jan - michael Pitter



Trainer: Jürgen Leindl Bericht Florian Kober

