GAK Juniors besiegen die Pachener Reserve kanpp mit 3:2

Die GAK Juniors und die Reserve von Pachern lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. SV Pachern II erlitt gegen die Rotjacken erwartungsgemäß eine Niederlage. Auch Das Hinspiel bei Pachern II hatte der GAK schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Die GAK Juniors führen zur Pause mit 3:1

Von Beginn an hatten die Grazer mehr Ballbesitz. So folgte auch die Führung der Gastgeber. Amar Fajic versenkte die Kugel zum 1:0 (19.) mit einem satten Schuss aus über 20 Metern.

Aus der Ruhe ließ sich der SV Pachern davon nicht bringen. Man erzielte wenig später den Ausgleich (21.).

Pachern antworten mit einer schön gespielten Aktion, welche Mühlberger zum Ausgleich abschließt MW, Ticker-Reporter

Wiederum nur kurze Zeit später traf Henrik Nöstlthaller für den GAK und man stellte mit dem 2:1 in der 27. Minute die Weichen auf Sieg, ebenfalls durch Nöstlthaler. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der Gastgeber auf 3:1 (39.). Mit der Führung für den GAK ging es in die Halbzeitpause.

Für Pachern reichte es nur noch für den Anschlusstreffer

Tobias Wedenig war zur Stelle und markierte das 2:3 von Pachern II (50.). Obwohl dem GAK 1902 nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Pachern II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2 für den Favoriten in diesem Match.

So steht es um die beiden Teams

Die GAK Juniors behaupten nach dem Erfolg über Pachern II den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte dem GAK 1902 in der 1. Klasse Mitte A kaum jemand das Wasser reichen, was die 73 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

SV Pachern II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 24:83 – das Torverhältnis von Pachern II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden steht die Pachener Reserve weiterhin am Tabellenende.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Pachern II. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen. Seit sechs Begegnungen hat GAK 1902 II/U19 das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für GAK 1902 II/U19 ist GSV St. Radegund (Samstag, 17:00 Uhr). SV Pachern II misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SV Gratwein-Strassengel (16:00 Uhr).

1. Klasse Mitte A: GAK 1902 II/U19 – SV Pachern II, 3:2 (3:1)

50 Tobias Wedenig 3:2

39 Henrik Noestlthaller 3:1

27 Henrik Noestlthaller 2:1

21 Merlin Muehlberger 1:1

19 Amar Fajic 1:0

Aufstellungen: GAK 1902 II/U19: Manuel Zacharias, Amar Fajic (K), Roland Cakaj, Maksym Osoka, Henrik Nöstlthaller, Elias Aaron Reinthaler, Moritz Marold, Amar Mujanic, Florian Wohlmuther, Mykola Tomich, Denys Myshchyk



Ersatzspieler: Fabian Frank, Andre Dirnberger, Stipe Rezic, Maksym Piskun



Trainer: Almedin Kavazovic

Pachern: Sandor Bischof, Dominik Jauk, Imran Zahirovic, Lukas Matasovic, Jan Gößler, Kenan Jasarevic, Ali Sarica, Daniel Stadler, Merlin Mühlberger, Laurin Grünbichler, Tobias Wedenig (K)



Ersatzspieler: Pascal Duller, Musa Salih Abdullah, Juan Carlos Sungurlian, Philipp Pfeifer, Florian Fruhmann



Trainer: Manuel Haas Bericht Florian Kober

