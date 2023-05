Semriach verzweifelt am Heimkeeper - Sieben Partien ohne Niederlage: Stattegg setzt Erfolgsserie fort

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 18:57

Durch ein 2:1 holte sich FC Stattegg in der Partie gegen Sportunion Raiffeisenbank Semriach drei Punkte. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Über 300 Zuschauer kamen zu diesem Spiel, das ein Wegweiser für einen möglichen Relegationsplatz sein sollte, denn es ist knapp in der Tabelle der 1.Klasse Mitte. Das Hinspiel im Herbst war eine klare Angelegenheit gewesen. SU Semriach hatte mit 5:2 gesiegt.

Die SU Semriach spielt eine tolle Saison, verlor am Feiertag jedoch gegen die Mannschaft der Stunde aus Stattegg

Tolle Kulisse in Stattegg

Nach sechs Minuten sahen die zahlreichen Zuschauer die erste Gelegenheit für Semriach durch Kapitän Suchy, die Benjamin Schosteritsch im Tor der Gastgeber vereitelte. Zunächst vergab Stattegg noch eine gute Möglichkeit, doch dann folgte die Führung. Tobias Sendlhofer war es, der in der 16. Minute mit einem platzierten Weitschuss zur Stelle war. Vier Minuten später vergab Semriach eine weitere gute Möglichkeit. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Harald Insupp die Akteure in die Pause.

Nach 48 Minuten stand es 2:0 - es folgte ein spannendes Spiel und zwei Platzverweise

Julian Gary erhöhte den Vorsprung von FC Stattegg nach 48 Minuten auf 2:0. Haarscharf war er wohl nicht im Abseits, der Treffer zählte.

Marco Suchy verkürzte für Semriach später in der 56. Minute auf 1:2 per Elfmeter. Gary, eine Viertelstunde zuvor noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 64. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot nach einer Unsportlichkeit vom Platz flog. Nun waren die Gastgeber für eine halbe Stunde in Unterzahl. Semriach drängte mit aller Kraft auf den Ausgleich.

Torschuss um Torschuss von Semriach, aber der Stattegger Goalie Schosteritsch pariert alles Werner Langmann, Ticker-Reporter

In der Schlussphase wurde dann auch noch der Semriacher Mateo Kasalo mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Stattegg in einem umkämpften Spitzenspiel der 1.Klasse.

So steht es um die beiden Teams

Das Heimteam behauptet nach dem Erfolg über Sportunion Raiffeisenbank Semriach den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte FC Stattegg in der 1. Klasse Mitte A kaum jemand das Wasser reichen, was die 74 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Stattegg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Sieben Spiele ist es her, dass FC Stattegg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel SU Semriach in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz des Gasts hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Semriach bisher 17 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Sportunion Raiffeisenbank Semriach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Kommenden Dienstag (19:30 Uhr) tritt Stattegg bei der Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach an, drei Tage später muss SU Semriach seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen die Zweitvertretung von FC Gratkorn erledigen.

Startaufstellungen: Stattegg: Benjamin Schosteritsch, David Jutric, Tobias Sendlhofer, Jonah Mohr (K), Julian Gary, Alexander Todt, Alexander Lind, Mathias Wurditsch, Matthias Gsöls, Philipp Lovrecki, Liam Dario Vari Karner



Ersatzspieler: Gabriel Wagner, Paul Sterrer, Genc Buqa, Thomas Weiss, Estephane Muanda, Johannes Paar



Trainer: Darius Hosseini

Semriach SU: Matthias Prucker, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Gregor Reithofer, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Stefan Hemmer, Adin Hodzic, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Fabian Sucek, Bastian Schaeben, Moritz Ebner, Christoph Linhofer, Mateo Kasalo



Trainer: Michael Zechner Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FC Stattegg – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 2:1 (1:0)

56 Marco Suchy 2:1

48 Julian Gary 2:0

16 Tobias Sendlhofer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei