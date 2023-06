Doppelpack von Wedenig reicht Pachern Reserve nicht - Frohnleiten gewinnt mit 4:2

Details Sonntag, 04. Juni 2023 19:53

Am Sonntag verbuchte die Reserve von SV MM Frohnleiten einen 4:2-Erfolg gegen die Zweitvertretung von SV Pachern. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SV Frohnleiten II löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte der Gast das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen.

Zur Pause führte der Gast mit 2:0

In der ersten Halbzeit sah man eine recht ausgeglichene Partie. Die Tore erzielte trotzdem der Gast. Marc Wagner brachte Frohnleiten II in der 25. Minute in Front. Noah Friedl schoss die Kugel zum 2:0 für SV MM Frohnleiten II über die Linie (30.). Im Tor stand mittlerweile Jakob Leopold, der den verletzten Pachener Keeper Duller nach 12. Minute ersetzte.

Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SV Frohnleiten in die Kabine.

In der zweiten Hälfte klingelte es dann vier Mal

Tobias Wedenig ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Pachern - jetzt war wieder Hoffnung aufgekommen. Nur für wenige Minuten, denn Friedl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Nun stand es 1:3.

Es folgte der Anschlusstreffer für SV Pachern II – bereits der zweite für Wedenig, diesmal durch einen Elfmeter. Nun stand es nur noch 2:3 (65.). Jan Sommer erhöhte für Frohnleiten II auf 4:2 (77.) - damit war der Drops gelutscht.

Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für SV MM Frohnleiten II. Man hatte sich gegen Pachern II durchgesetzt.

So steht es um die beiden Teams

Pachern II musste sich 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Pachern II insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, freut man sich wenn in wenigen Wochen das Tableau wieder auf Null gestellt wird. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Pachern, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Nach dem errungenen Dreier hat SV Frohnleiten II Position fünf der 1. Klasse Mitte A inne. Frohnleiten II kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für SV Pachern II ist auf gegnerischer Anlage TuS Good Vibes Rein II (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV MM Frohnleiten II mit GSV St. Radegund (19:00 Uhr).

1. Klasse Mitte A: SV Pachern II – SV MM Frohnleiten II, 2:4 (0:2)

77 Jan Sommer 2:4

65 Tobias Wedenig 2:3

58 Noah Friedl 1:3

50 Tobias Wedenig 1:2

30 Noah Friedl 0:2

25 Marc Wagner 0:1

Aufstellungen: Pachern: Pascal Duller, Imran Zahirovic, Nikolaj Tereshchuk, Kenan Jasarevic, Sami Ribo, Jan Gößler, Philipp Pfeifer, Ali Sarica, Merlin Mühlberger, Laurin Grünbichler, Tobias Wedenig (K)



Ersatzspieler: Florian Kaufmann, Berk Can Celik, Juan Carlos Sungurlian, Florian Fruhmann, Daniel Stadler, Jakob Bernhard Leopold



Trainer: Manuel Haas

SV MM Frohnleiten II: Johannes Pfandl, Michael Neuhold, Timo Kogler, Noah Friedl, Fabian Glänzer (K), Marc Wagner, Marco Heininger, Paul Statthaler, Jürgen Thier, Nazareno Leonel Prügger, Matteo Kraxner



Ersatzspieler: Jakob Felix Gschwandner, Anton Babic, Jan Sommer, Michael Rappold, Leon Wallitsch



Trainer: Thomas Piber Bericht Florian Kober

