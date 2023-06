Weinitzen beendet Saison mit einem Paukenschlag, gewinnt 11:0 und steigt auf!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 18:35

Einen furiosen Saisonabschluss legte der Meister gegen Graz United hin. Dabei führte SV Weinitzen den Gegner nach allen Regeln der Kunst vor. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte auch schon seinen Sieger mit Weinitzen gefunden. Das Spiel am Samstagabend war dann mehr als eindeutig im Verlauf.

Nach 45 Minuten führte der Aufsteiger mit 5:0 - ein einseitiges Match am Samstagabend

Für die 1:0-Führung war Philipp Langmann verantwortlich. Vor 220 Zuschauern war der Stürmer nach einem Flankenlauf über links zur Stelle´und so führte der Favorit schon nach drei Minuten. David Steininger versenkte die Kugel nach einem Solo zum 2:0 für SV Weinitzen (17.).

Das Heimteam baute die Führung aus, indem Langmann zwei Treffer nachlegte (18./24.). Zunächst aus nächster Distanz, bei seinem zweiten Treffer zum 4:0 mit einem Lupfer über Gästekeeper

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Fisnik Shyti das 5:0 für Weinitzen (41.).

Klare Vorstellung hier. Man nennt es auch Einbahnstraße Fussball. Weinitzen dominiert hier klar Werner Langmann, Ticker-Reporter

Angesichts der desolaten Vorstellung von Graz United in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für SV Weinitzen in die Pause.

Nach 90 Minuten wurde es sehr deutlich - 11:0 sieht man auch nicht so oft

Jakob Koinegg (66.) und Dominik Wagner (69.) brachten Weinitzen mit zwei weiteren Treffern weiter nach vorne und so stand es 7:0. Keeper Wagner erzielte mit dem Elfer somit auch noch sein Tor.

Tor, Toor, Tooor für SV Weinitzen zum 6:0 nach einer Ecke von Philipp Langmann und der Verlängerung mit dem Kopf von Fisnik Shyti torschütze mit der Nr 30 Jakob Koinegg Werner Langmann, Ticker-Reporter

Shyti gelang ein Doppelpack (70./76.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Für das 10:0 und 11:0 war Mihai Dan Gradinariu verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (81./88.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Klamminger hatte Graz United das Martyrium überstanden und war mit 0:11 geschlagen.

Es ist vollbracht. Ende hier: ein Abgang, den man nicht vergessen wird. Alles Gute in der Gebietsliga. SV Weinitzen Werner Langmann, Ticker-Reporter

Das war die Saison der beiden Teams

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SV Weinitzen die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Mitte A feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 95:22 zeigt, dass es bei Weinitzen in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, SV Weinitzen zu bezwingen. Lediglich zweimal verließ Weinitzen das Feld als geschlagene Mannschaft. Man zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen, gewinnt die Meisterschaft und tritt in wenigen Wochen in der Gebietsliga an.

Graz United läuft am Ende der Saison auf Platz neun im unteren Mittelfeld ein. Es passt ins Bild, dass die chronischen Abwehrprobleme der Gäste auch im letzten Saisonspiel zum Vorschein kamen. Unterm Strich kassierte Graz United 95 Gegentreffer. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Graz United alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz. Trotzdem absolvierte man als Neuling eine insgesamt passable Leistung und man wird in der nächsten Saison schon weiter oben gereiht sein.

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – Graz United, 11:0 (5:0)

88 Mihai Dan Gradinariu 11:0

81 Mihai Dan Gradinariu 10:0

76 Fisnik Shyti 9:0

70 Fisnik Shyti 8:0

69 Dominik Wagner 7:0

66 Jakob Koinegg 6:0

41 Fisnik Shyti 5:0

24 Philipp Langmann 4:0

18 Philipp Langmann 3:0

17 David Steininger 2:0

4 Philipp Langmann 1:0

SV bridge personal & service Weinitzen: David Mera, Thomas Putz, Philipp Langmann, Florian Zöscher, Mihai Dan Gradinariu (K), David Steininger, Fisnik Shyti, Bernd Huber, Sanjin Topalovic, Jakob Koinegg, Denis Husic



Ersatzspieler: Dominik Wagner, Adnan Museta, Alexander Maierwieser, Michael Ganser, Mag. Dominik Maier



Trainer: Oliver Prott Graz United: Abd El Rahman El Shall - Berat Günes, Sasa Anciger (K), Abdulrahman Rwidan - Ismail Telci, Meriton Ali Osmanaj, Ardian Bajrami, Yusuf Demirarslan, Ferhat Kilic, Omar Oraby - Oguzhan Taskiran



Ersatzspieler: Leotrim Salihu



Trainer: Serhat Aktas

Schiedsrichter: Klamminger Herbert

Bericht Florian Kober

