Doppelpacker Gangl macht den Pflichtsieg klar - Radegund mit 2:0 gegen Übelbach-Frohnleiten

Details Sonntag, 07. April 2024 20:14

Gegen GSV St. Radegund holte sich die Zweitvertretung von Übelbach / Frohnleiten eine 0:2-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. St.Radegund löste die Pflichtaufgabe und holte weitere drei Punkte. Das Hinspiel bei SG Übelbach / Frohnleiten II hatte GSV St. Radegund schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Man ist nun wieder punktgleich mit Graz United und feierte nach dem 2:0 Sieg in der Kabine

Sommerfußball in St.Radegund schon im Frühjahr im Schöcklland

Michael Gangl war vor 150 Zuschauern mit der Führung per Kopf zur Stelle (6.). Der Gast war gewillt auszugleichen, die besseren Chancen hatte aber weiterhin der Aufstiegsaspirant. Plech und Geigl scheiterten mit guten Gelegenheiten - es passierte insgesamt relativ wenig auf dem Platz.

Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Kurz nach der Pause erzielte der Tabellenführer das 2:0 und das war es dann

Gangl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Beide Teams wechselten nun mehrfach, wirkliche Klasse sahen die Zuschauer aber kaum. Am Ende holte die Fiedler Truppe drei Punkte in einem Spiel, das nicht in die Geschichtsbücher eingeht.

Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte GSV St. Radegund schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich und das zählt manchmal auch als einziger Fakt!

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen das Heimteam in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. St. Radegund präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 65 geschossene Treffer gehen auf das Konto von GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund. Die Saison der Mannschaft verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 15 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Trotz der Niederlage belegt SG Übelbach / Frohnleiten II weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Übelbach / Frohnleiten II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Mit vier Siegen in Folge ist St. Radegund so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft St. Radegund auf die Reserve vom SV Peggau, SG Übelbach / Frohnleiten II spielt tags darauf gegen FK Austria ASV Puch Graz.

Stimme zum Spiel

Markus Fiedler - Trainer St.Radegund

"Wir haben am Anfang jeder Halbzeit getroffen und hatten das Spiel mit der Führung im Rücken im Großen und Ganzen gut unter Kontrolle.

Es war dann aber ehrlich gesagt ein für die Zuschauer nicht sehr ansehnlicher "Sommerkick". Bei uns haben an dem Tag die letzten paar Prozent gefehlt und wir sind froh dass es für den Sieg gereicht hat.

Großes Lob an unsere Defensivabteilung, aber auch an den Tormann der Gäste, der unserer Offensive einige Nerven gekostet."

Aufstellungen: GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Gerd Johannes Reisinger, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Stefan Safron, Georg Haberhofer, Johannes Plech, Justin Geigl, Christian Klammler, Patrick Schinnerl, Christof Gruber



Ersatzspieler: Markus Fiedler, Kilian Weisl, Kevin Graf, Vladan Nikolic, Dominik Kristandl, Elias Ostermann



Trainer: Markus Fiedler

SG Übelbach / Frohnleiten II: Anton Babic, Lukas Kahr, Konstantin Kamnig, Leon Wallitsch, Christoph Weinhandl, Luca Cuscito, Constantin Zuser (K), David Berger, Timo Kogler, Fabio Reiterer, Fabio Haas



Ersatzspieler: Jakob Felix Gschwandner, Maximilian Kremser, Paul Statthaler, Tobias Handl, Alejandro Spörk-Losada



Trainer: Jakob Felix Gschwandner Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund – SG Übelbach / Frohnleiten II, 2:0 (1:0)

51 Michael Gangl 2:0

6 Michael Gangl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.