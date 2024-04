Todt lässt es richtig krachen - FC Stattegg gewinnt bei USV A-TEC OFNER Kainbach II mit 3:1

Details Montag, 15. April 2024 18:48

Stattegg kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Kainbach-Hönigtal. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Stattegg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. FC Stattegg hatte im Hinspiel mit 3:2 gewonnen.

Gute Chancen, keine Tore bis zur Pause

Das Spiel zwischen USV A-TEC OFNER Kainbach II und FC Stattegg war geprägt von intensiven Spielszenen und einer Reihe von Toren, die fielen alle im zweiten Abschnitt. Vor der Pause hatte zunächst der Gast Möglichkeiten durch Karner und Todt, ehe die Gastgeber zu einer vielversprechenden Doppelchance kamen. Es ging torlos in die Kabinen.

Nach einer guten Stunde klingelte es zum ersten Mal - Hattrick durch Alexander Todt

Das erste Tor des Spiels fiel in der 62. Minute zugunsten von FC Stattegg. Ein Foul an Vorstandlechner im Strafraum führte zum Elfmeter für die Gäste. Todt trat selbstbewusst an und verwandelte sicher zum 0:1.

Nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, erhöhte FC Stattegg auf 0:2. Eine präzise Hereingabe fand Todt, der aus kurzer Distanz den Ball ins Netz schob. Der Torjubel der Gästekicker war laut und euphorisch, während die Kainbach-Abwehr enttäuscht war.

Das dritte Tor für FC Stattegg fiel in der 73. Minute und komplettierte den Hattrick für Todt. Eine geschickte Spielkombination führte dazu, dass Todt erneut erfolgreich war und den Ball ins Tor schoss.

Der einzige Treffer für USV A-TEC OFNER Kainbach II kam in der 79. Minute. Ein Freistoß aus kurzer Distanz wurde von Simon Potzinger im Tor der Gäste nicht entschärft, und Kainbach nutzte die Gelegenheit, um auf 1:3 zu verkürzen. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Maximilian Friedl nach einer Torchancenverhinderung - 1:3, ein Mann weniger - die Partie war entschieden.

Die Heimmannschaft schöpften ach dem Anschlusstreffer kurzzeitig Hoffnung, doch die Zeit war gegen sie. Todts Hattrick und die Führung von FC Stattegg erwiesen sich letztendlich als zu viel für Kainbach II, und das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV A-TEC OFNER Kainbach II hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Zehn Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Kainbach-Hönigtal II momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Kainbach/H. II sieben Zähler.

Stattegg stabilisiert nach dem Erfolg über USV A-TEC OFNER Kainbach II die eigene Position im Klassement. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von FC Stattegg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 18 Gegentore zugelassen hat. Die Saison von Stattegg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Stattegg nun schon 14 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Stattegg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für Kainbach-Hönigtal II ist die Reserve von Grazer SC (Samstag, 16:00 Uhr). FC Stattegg misst sich am selben Tag mit SV Venuzle Justiz Graz (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Helmut Reiber - Trainer Stattegg

"Der Gegner hat es uns schwer gemacht und es war ein abwechslungsreiches Spiel. Das 1:0 war so etwas wie ein Dosenöffner für die drei Punkte. Am Ende kamen sie noch heran, aber wir haben das dann gut nach Hause gespielt."

Aufstellungen

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Alexander Herzog, Julian Sandro Gesslbauer, Marvin Kienzl, Bilal Hamzic, Thomas Anhell, Lenard Schoberl, Oliver Pail, Dominik Neubauer, Andreas Pail, Paul Stanzenberger, Nepomuk Eichholzer (K)



Ersatzspieler: Maximilian Friedl, Maximilian Nagl, Timon Jerey, Max Hofer, Asadbek Aktamov, Clemens Tilz



Trainer: Clemens Ticar

Stattegg: Simon Potzinger - Gabriel Wagner, Niko Kainz-Kaufmann, Paul Sterrer - Tim Vorstandlechner, Florian Stelzer, Matthias Gsöls (K), Paul Saurugger, Jan Petek - Alexander Todt, Liam Dario Vari Karner



Ersatzspieler: Tobias Sendlhofer, Jonah Mohr, Fabian Gavric, Philipp Doppler, Thomas Weiss, Johannes Paar



Trainer: Helmut Reiber Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: USV A-TEC OFNER Kainbach II – FC Stattegg, 1:3 (0:0)

79 Bilal Hamzic 1:3

73 Alexander Todt 0:3

66 Alexander Todt 0:2

62 Alexander Todt 0:1

