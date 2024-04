14:0 - GSV St. Radegund zerlegt junge Andritzer!

Details Sonntag, 21. April 2024 17:23

Einen berauschenden 14:0-Sieg fuhr GSV St. Radegund gegen die Zweitvertretung von SV Andritz ein. St. Radegund setzte sich standesgemäß gegen Andritz II durch. Im Hinspiel hatte GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund einen 3:1-Sieg für sich verbucht. Es ist dieses 14:0 der höchste Meisterschaftssieg der Gastgeber in ihrer Geschichte.

Ein denkwürdiges Ergebnis für den Aufstiegsaspiranten!

Spiel auf ein Tor - 6:0 zur Pause

Das Unglück für die junge Mannschaft aus dem Grazer Norden nahm kurz nach Spielbeginn seinen Lauf. Justin Geigl brachte SV Andritz AG II in der zweiten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Jakob Pscheidt den Vorsprung von GSV St. Radegund. Nach einer knappen Viertelstunde hatte der Aufstiegsaspirant seine Heimstärke demonstriert und das Spiel für die Fiedler Truppe entschieden.

Mit dem 3:0 von Julian Hötzl für den Spitzenreiter war das Spiel dann endgültig entschieden (19.). Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Michael Gangl (23.), Georg Haberhofer (38.) und Geigl (44.), die weitere Treffer für das Heimteam folgen ließen. SV Andritz II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Schlusslichts bis dahin hinter sich.

Nach der Pause legte die Schöcklland Truppe noch einmal nach

In der 49. Minute legte Geigl zum 7:0 zugunsten von St. Radegund nach. Johannes Plech überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:0 für GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund (54.). Stefan Safron (78.) und Vladan Nicolic (80.) schossen weitere Treffer für GSV St. Radegund, während Markus Fiedler (84.) das 14:0 markierte. Schließlich war auch der Torrausch von St. Radegund vorbei und Andritz II in Einzelteile zerlegt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die errungenen drei Zähler gingen für GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund einher mit der kurzfristigen Übernahme der Tabellenführung - man duelliert sich weiterhin mit Graz United und Stattegg um den Aufstieg in die Gebietsliga. Der Defensivverbund von GSV St. Radegund steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute das Team die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Radegund 17 Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

SV Andritz AG II ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. In sechs ausgetragenen Spielen kam SV Andritz AG II in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit sechs Siegen in Folge ist GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

GSV St. Radegund tritt am Samstag, den 27.04.2024, um 17:00 Uhr, bei der Reserve von FC Gratkorn an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt SV Andritz II FK Austria ASV Puch Graz.

Stimme zum Spiel

Markus Fiedler - Trainer St.Radegund

"Gegen eine sehr junge Andritzer Mannschaft haben wir unsere beste Frühjahrsleistung abgeliefert. Kompliment an mein Team!"

Aufstellungen: GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Kevin Graf, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Stefan Safron, Georg Haberhofer, Johannes Plech, Justin Geigl, Patrick Schinnerl, Dominik Kristandl, Christof Gruber

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Markus Fiedler, Thomas Reif, Kilian Weisl, Vladan Nikolic, Elias Ostermann

Trainer: Markus Fiedler

Andritz : Paul Benigni (K), Amin Mujic, Josef Koba Bendiks, Leo Sonnleitner, Lorenz Obenaus, Lennart Dank, Medin Fazlic, Hannes Baureder, Botond Demus, Enzo Giovanni Saccon, Matej Vucic

Ersatzspieler: Ralph Ternobetz, Jakob Pessler, Christopher Knöbl

Trainer: Peter Kurzmann Bericht Florian Kober Fotos - GSV St.Radegund

1. Klasse Mitte A: GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund – SV Andritz AG II, 14:0 (6:0)

84 Markus Fiedler 14:0

80 Vladan Nikolic 13:0

78 Stefan Safron 12:0

66 Jakob Pscheidt 11:0

64 Justin Geigl 10:0

55 Stefan Safron 9:0

54 Johannes Plech 8:0

49 Justin Geigl 7:0

44 Justin Geigl 6:0

38 Georg Haberhofer 5:0

23 Michael Gangl 4:0

19 Julian Hötzl 3:0

14 Jakob Pscheidt 2:0

2 Justin Geigl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.