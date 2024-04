Torfestival bei Puch - Peggau - acht Tore und ein Heimsieg

Details Montag, 22. April 2024 18:10

Austria ASV Puch gewann das Sonntagsspiel gegen die Reserve von SV Peggau mit 5:3. Austria Puch hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte sich Peggau II als keine große Hürde erwiesen und mit 3:7 verloren.

Austria Puch schaut nun wieder optimistisch in die Zukunft und freut sich auf das Spiel gegen St.Radegund

Unentschieden zur Pause -1:1

In der 20. Minute traf der Gast zum ersten Mal ins Schwarze. Gregor Bauer schoss die Kugel unhaltbar unter die Latte zur Führung der Gäste ein. Schon zuvor hatten die Gäste die Latte getroffen, auch wurde ein Tor der Pucher wegen Abseits nicht gegeben. Es war also durchwegs was los vor den 50 Zuschauern.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Idris Ahmad Azizi nach einem Corner zum Ausgleich für FK Austria ASV Puch Graz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Puch geht mit 3:1 in Führung - am Ende wird es ein Torfestival

Azizi brachte SV Tieber See Peggau II per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 53. und 61. Minute vollstreckte.

Tor, Toor, Tooor für FK Austria ASV Puch Graz zum 2:1 Nr 7 köpft souverän ein nach einem Freistoß, Peggauer Abwehr sieht nicht gut aus. Antwan Christbam, Ticker-Reporter

Das 3:1 fiel nach einer tollen Kombination aus und Azizi machte sein zweites Tor.

Das 2:3 von SV Peggau II stellte Nico Schabauer naxh einer Einzelleistung sicher (76.). Für die Vorentscheidung waren Azizi (81.) und Marcel Materer (85.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich.

Tor, Toor, Tooor für FK Austria ASV Puch Graz zum 4:2 starker Konter von Puch, langer Ball, Flanke, Kopfball, zack Chip chap, Tor ne Antwan Christbam, Ticker-Reporter

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Michael Stiegelbauer für einen Treffer per Weitschuss sorgte (91.). Letzten Endes holte Austria ASV Puch gegen Peggau II drei Zähler.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Austria Puch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach dem errungenen Dreier haben die Gastgeber Position sechs der 1. Klasse Mitte A inne. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat FK Austria ASV Puch Graz derzeit auf dem Konto.

Die Rückrunde verlief für SV Tieber See Peggau II bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte SV Peggau II noch kein einziges Mal. Man bekommt momentan das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Nun musste sich SV Tieber See Peggau II schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Saison für die junge Mannschaft schwierig verläuft. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SV Peggau II nur einen Zähler.

Am kommenden Sonntag tritt Austria ASV Puch bei der Zweitvertretung von SV Andritz AG an, während Peggau II einen Tag zuvor TuS Good Vibes Rein II empfängt.

Stimme zum Spiel

Manfred Klemmer - SV Puch

"Die erste Halbzeit war noch verhalten, aber jetzt sieht man das mit dem neuen Trainer was weitergeht. Ich bin optimistisch - nächstes Heimspiel gegen St.Radegund, ich hoffe auf viele Zuschauer!"

Aufstellungen: Austria Asv Puch Fk: Christopher Schön - Azezullah Rahimi, Sascha Medwed, Dietmar Heinrich - Karim Ahmed Shafei, Walid Sedighi, Siegfried Heinrich, Angelo Brecl (K) - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic

Ersatzspieler: Shahir Ahmad Azizi, Pierre Zorec, Khaled Hikal

Trainer: Klaus Karner

SV Tieber See Peggau II: Johannes Pfandl - Nick Haberl, Nico Schabauer - Fabio Hörzer, Jan - michael Pitter, Jan Sorger, Elias Salomon, Felix Handl, Philipp Wartinger (K) - Gamil Amin, Gregor Bauer

Ersatzspieler: Marco Kurnik, Benjamin Szabo, Michael Stiegelbauer, Alexander Fleck, Stefan Gößler

Trainer: Jürgen Leindl Bericht Florian Kober Fotos: ASV Puch Graz

1. Klasse Mitte A: FK Austria ASV Puch Graz – SV Tieber See Peggau II, 5:3 (1:1)

91 Michael Stiegelbauer 5:3

85 Marcel Marterer 5:2

81 Idris Ahmad Azizi 4:2

76 Nico Schabauer 3:2

61 Idris Ahmad Azizi 3:1

53 Idris Ahmad Azizi 2:1

42 Idris Ahmad Azizi 1:1

20 Gregor Bauer 0:1

