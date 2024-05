Andritz Reserve holt 2. Saisonsieg - 3:1 gegen Gratwein - Straßengel

Details Samstag, 11. Mai 2024 20:02

In einem Match der 22. Runde der 1. Klasse Mitte A konnte sich der SV Andritz II mit einem 3:1 gegen Gratwein-Straßengel II durchsetzen. In einem Spiel, das gute Unterhaltung bot, zeigten beide Teams Leidenschaft und Kampfgeist, wobei Andritz letztendlich die Oberhand behielt. Endlich gewann das junge Team wieder einmal ein Spiel, nachdem man zuletzt immer wieder trotz engagierter Leistung als Verlierer vom Platz ging.

Gleich fällt das 2:1 für die Gastgeber - am Ende holt Andritz drei Punkte

Früher Tor für Andritz und Gleichstand zur Halbzeit

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für SV Andritz II, als Bill Forrester bereits in der 2. Minute das 1:0 erzielte. Dieser schnelle Vorsprung gab Andritz den initialen Schub, den sie brauchten. Doch Gratwein-Straßengel II ließ sich dadurch nicht entmutigen. Sie kämpften sich zurück ins Spiel und erzielten in der 26. Minute durch Fabian Otter den verdienten Ausgleich. Der Rest der ersten Halbzeit war von intensiven Zweikämpfen und gegenseitigem Abtasten geprägt, ohne dass weitere Tore fielen.

Gelbe Karte (Gratwein-Straßengel II) für: Nummer 15, Foul an Philipp Wellacher kurz vor dem 16er, nach einer sehr starken Aktion von ihm andritzfan, Ticker-Reporter

So gingen die Teams mit einem 1:1 in die Pause.

Andritz dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam Andritz stärker aus der Kabine. Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen, bis Markus Schönbacher in der 75. Minute das Spiel mit seinem Tor per Freistoß zum 2:1 wieder in Richtung SV Andritz kippte. Dieses Tor brachte deutlich mehr Schwung ins Spiel der Heimmannschaft.

Gratwein-Straßengel versuchte, eine Antwort zu finden, konnte jedoch die Defensive von Andritz nicht überwinden. Die Entscheidung fiel in der 81. Minute, als Philipp Wellacher durch einen sicher verwandelten Elfmeter das 3:1 für Andritz erzielte, was letztendlich auch den Endstand markierte.

In den Schlussminuten versuchte Gratwein-Straßengel, das Blatt noch einmal zu wenden, doch SV Andritz II hielt dem Druck stand und spielte das Spiel souverän zu Ende. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten und intensiven letzten Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel in der 94. Minute ab und besiegelte den 3:1-Sieg für SV Andritz II.

Der Sieg in diesem wichtigen Spiel bedeutet für SV Andritz II endlich den zweiten Saisonsieg. Für Gratwein-Straßengel II, obwohl sie gut gekämpft haben, gab es an diesem Wochende nichts zu holen.

Aufstellungen:

Andritz : Sammy Andrae, Bill Forrester, Fabian Ardelean, David Heidinger (K), Philipp Immanuel Wellacher, Nico Stadlhofer, Dominik Barasandeh, Markus Schönbacher, Enzo Giovanni Saccon, Jakob Schwaiger, Jacopo Julius Corda

Ersatzspieler: Paul Benigni, Amin Mujic, Botond Demus, Josef Koba Bendiks, Leo Sonnleitner, Maximilian Molnar

Trainer: Peter Kurzmann

SV Gratwein-Straßengel II: Sebastian Karner - Lukas Rechberger (K), Marin Cavarusic, Clemens Traussnigg, Fabian Otter, Philipp Schreiner - Samuel Reinbacher, Kerim Bjelak, Philipp Stoimaier - Meysam Askari, Andreas Hammer

Ersatzspieler: Niklas Gössler, Julian Tatzer, Finn Steiner, Leo Schmidhofer, Samir Sejaric

Trainer: Alfred Wolbart

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Andritz II : Gratwein-Straßenge - 3:1 (1:1)

81 Philipp Immanuel Wellacher 3:1

75 Markus Schönbacher 2:1

26 Fabian Otter 1:1

2 Bill Forrester 1:0

Details

