SV Peggau II triumphiert über GSC Reserve - acht Tore am Samstag

Details Samstag, 18. Mai 2024 18:08

In einem torreichen Fußballmatch der 1. Klasse Mitte A zwischen Grazer SC II und SV Peggau II, das mit einem 5:3 für die Gäste endete, bekamen die Zuschauer ein echtes Spektakel geboten. Die Partie, die über die volle Spieldistanz spannend blieb, wurde erst in den letzten Minuten entscheiden.

Erste Halbzeit: Von der Führung zum Rückstand - Peggau dreht das Ergebnis

Das Spiel begann mit guten Aktionen ind der Offensive und bereits in der 16. Minute konnte Cevat Duman von Grazer SC II mit einem beeindruckenden Volley nach einem Eckball die Führung erzielen. Doch die Freude währte nicht lange. Nur sieben Minuten später gelang Nick Haberl von SV Peggau II der Ausgleich, indem er nach einer energischen Einzelaktion den Ball über die Linie drückte. Die Gäste zeigten sich kaum beeindruckt von dem frühen Rückstand und legten nach: In der 34. Minute war es erneut Stefan Gößler, der, nach einem klugen Pass von Philipp Wartinger, der den Ball ins Netz grätschte und somit das Spiel auf 1:2 drehte.

Nach der Pause fielen die Tore wie reife Äpfel vom Baum

Nach der Pause kehrte Grazer SC II mit erneuerter Energie zurück. In der 58. Minute konnte Maximilian Hofmeister nach einer präzisen Flanke hinter die Abwehr den Ausgleich erzielen, indem er den Ball geschickt am Torhüter vorbeischob.

Der Ball wird hinter die Abwehr gespielt und die 9 schiebt ihn am Torwart vorbei Bruce_Twarze2.0, Ticker-Reporter

Doch die Freude über den Ausgleich bestand nicht bis zum Ende der Partie, denn die Peggauer antworteten. Nur 20 Minuten später brachte Nico Schabauer das Spiel wieder ins Gleichgewicht, indem er eine Flanke über die Abwehr mit dem Oberschenkel annahm und den Ball ins lange Eck schoss, was das Spiel auf 3:3 stellte.

Nur neun Minuten später schlug Peggau erneut zu. Philipp Wartinger köpfte nach einem Eckball und einem abgeprallten Ball an die Stange den Ball zum 3:4 in die Maschen. Das Endergbnis war hergestellt, als in der 90. Minute Stefan Gößler nach einem weiteren Eckball den Ball zum 3:5 Endstand über die Linie drückte. Dieses Tor besiegelte den Sieg für den SV Peggau.

Nach einem Eckball wird der Ball auf die Stange geköpft den Abpraller köpft Wartinger ins Tor Bruce_Twarze2.0, Ticker-Reporter

Mit einem Ergebnis von 3:5 endete das torreiche Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb und die Fans beider Teams mit einer Achterbahn der Emotionen zurückließ. SV Peggau II konnte sich durch effektive Chancenverwertung und eine kämpferische Teamleistung durchsetzen, während der GSC trotz starker Momente das Nachsehen hatte.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Grazer SC II : Peggau II - 3:5 (1:2)

93 Stefan Gößler 3:5

87 Philipp Wartinger 3:4

78 Nico Schabauer 3:3

66 Vlad Costea 3:2

58 Maximilian Hofmeister 2:2

34 Stefan Gößler 1:2

23 Nick Haberl 1:1

16 Cevat Duman 1:0

