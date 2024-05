St. Radegund macht einen auf Leverkusen - Ausgleich und Siegtreffer in der Nachspielzeit

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 22:13

In einem wahrlich unglaublichem Spiel der 1. Klasse Mitte A sicherte sich der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund einen späten 3:2-Sieg gegen den Grazer SC II. Trotz einer Halbzeitführung und einem weiteren Tor in der zweiten Hälfte konnte der Grazer SC II den Vorsprung nicht halten und musste in den letzten Minuten der Nachspielzeit zwei Tore hinnehmen, was schließlich zum Sieg der Gäste führte. Diese bewahrten damit die Möglichkeit den Meistertitel einzufahren.

Seit August verlor das Team nur ein einziges Spiel - mit Graz United hat man einen harten Gegner

Früher Führungstreffer für Grazer SC - zur Pause führt der Gastgeber

Der Grazer SC II startete das Spiel stark und ging bereits in der 11. Minute durch ein Tor von Vlad Costea in Führung. Das Tor entstand aus einem gut platzierten Schuss, der den Torhüter des GSV St. Radegund keine Chance ließ. Die Gastgeber dominierten in der ersten Halbzeit weitgehend das Spiel und hatten mehrere Chancen, ihre Führung auszubauen. Dennoch blieben weitere Treffer aus, sodass es zur Halbzeit beim 1:0 blieb.

Nach dem Wiederanpfiff gab es einige Wechsel auf Seiten des GSV St. Radegund. So kamen unter anderem Johannes Plech und Gerd Reisinger ins Spiel, um frischen Wind in die Partie zu bringen. Diese taktischen Änderungen zahlten sich aus, denn das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener.

Spannung in der zweiten Hälfte

In der 60. Minute gelang es Johannes Plech, den Ausgleich für GSV St. Radegund zu erzielen. Nach einem schnellen Konter konnte er den Ball im Netz unterbringen und brachte sein Team somit zurück ins Spiel. Die Freude bei den Gästen währte allerdings nicht lange, denn nur fünf Minuten später stellte Maximilian Hofmeister den alten Abstand wieder her und brachte den Grazer SC II erneut in Führung - 2:1 stand es nun - kein gutes Ergebnis für den Aufstiegsaspiranten aus dem Schöcklland.

Die unfassbare Nachspielzeit - Radegund dreht das Spiel

In den letzten Minuten des Spiels spitzte sich die Partie dann zu. In der 95. Minute erhielt GSV St. Radegund einen Elfmeter, den Markus Fiedler souverän verwandelte, um den erneuten Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Doch das Drama sollte damit noch nicht enden.

Nur wenige Augenblicke später, gelang es Johannes Plech, das entscheidende 3:2 für GSV St. Radegund zu markieren.

Der Schlusspfiff ertönte kurz darauf, und GSV St. Radegund feierte einen hart erkämpften Sieg. Trotz der enttäuschenden Niederlage für den Grazer SC II können die Gastgeber auf eine engagierte Leistung zurückblicken, die sie zumindest in der ersten Halbzeit dominierten - der Jubel bei den Gästen kannte sekbstverständlich keine Grenzen.

Das Spiel endet somit nach 97 spannenden Minuten mit einem knappen 3:2-Sieg für GSV St. Radegund, der damit wichtige Punkte im Meisterrennen holte. Am 09.06.24 kommt es nun zum großen Showdown, St.Radegund empfängt Graz United zu einem Endspiel um den Meistertitel.

Stimme zum Spiel

Daniel Mairold - Sportlicher Leiter-GSV St. Radegund

"In der ersten Halbzeit konnten wir unser Vorhaben leider nur bedingt auf den Platz bringen. Somit hat unser Trainer Markus Fiedler unsere Jungs in der Halbzeitpause wachgerüttelt und einen dreifach Wechsel durchgeführt. In der zweiten Halbzeit kamen wir dann entschlossener ins Spiel zurück. Letztendlich konnten wir das Spiel noch aufgrund unserer absoluten Siegermentalität für uns entscheiden.

Gratulation an die Mannschaft und Trainerteam - an alle, die bis zur letzten Sekunde an den Sieg geglaubt und dafür gekämpft haben!

Nun ist alles angerichtet Wir sind bereit für das Endspiel gegen Graz United!"

Aufstellungen:

Grazer SC: Arion Gratzer - Michael Lechner, Jonas Müller, Nick Kostrzewa (K) - Niklas Kummerer, Matthias Pusker, Cevat Duman, Samuel Haneder - Maximilian Hofmeister, Vlad Costea, Aliaksandr Krykunou

Ersatzspieler: Jakob Mayer, Kevin Jambrosic, Maximilian Katalina, Rouni Malla Ali, Phillip Plattner

Trainer: Sebastian Egger

GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Kilian Weisl, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Stefan Safron, Justin Geigl, Christian Klammler, Julius Kotthoff, Christof Gruber, Elias Ostermann

Ersatzspieler: Clemens Rose, Markus Fiedler, Gerd Johannes Reisinger, Johannes Plech, Patrick Schinnerl, Vladan Nikolic

Trainer: Markus Fiedler

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Grazer SC II : St. Radegund - 2:3 (1:0)

96 Johannes Plech 2:3

95 Markus Fiedler 2:2

65 Maximilian Hofmeister 2:1

60 Johannes Plech 1:1

11 Vlad Costea 1:0

