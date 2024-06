Kainbach-Hönigtal II siegt mit 4:2 über die SV Peggau Reserve - fünf Tore nach Wiederbeginn

Details Samstag, 01. Juni 2024 22:31

Im torreichen Speil in der 1. Klasse Mitte A zwischen Kainbach-Hönigtal II und SV Peggau II setzte sich die Heimmannschaft mit einem verdienten 4:2-Sieg durch. Kainbach-Hönigtal II dominierte von Beginn an das Spielgeschehen und führte zur Halbzeit verdient mit 1:0. Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern dann ein wahres Torfestival, in dem beide Teams noch einmal alles gaben. Letztendlich konnten die Hausherren ihre Führung jedoch behaupten und den Sieg einfahren.

Frühe Führung für Kainbach-Hönigtal - man hatte das Spiel im Griff

Die Partie begann temporeich und bereits in der 7. Minute konnte Kainbach-Hönigtal das erste Tor des Spiels erzielen. Nach einem perfekt getretenen Eckball von Marvin Kienzl verwandelte Max Hofer zur 1:0-Führung. In den folgenden Minuten blieben die Hausherren weiter gefährlich, wobei besonders Clemens Pichler mit seinen Aktionen auffiel. Schon in der 20. Minute hatten die Gastgeber die nächste große Chance, verpassten es aber, auf 2:0 zu erhöhen.

SV Peggau II kam bis dahin nur sporadisch zu Chancen, doch diese waren nicht zwingend genug, um den gut aufgelegten Kainbacher Schlussmann Herzog zu überwinden. In der 27. Minute konnten die Gäste eine zweite Chance verzeichnen, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. Die Kainbacher blieben weiter spielbestimmend und hätten zur Halbzeit durchaus höher führen können, wenn sie ihre Chancen konsequenter genutzt hätten. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Kabinen.

Halbzeit in Kainbach - verdiente Führung für die Heimmannschaft. Die Peggauer mit wenig Ideen nach vorne, passieren kann aber noch alles bei einem so engen Spielstand. Wir freuen uns auf eine Spannende zweite Halbzeit! Der alte Esel, Ticker-Reporter

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit -am Ende steht ein 4:2

Nach der Halbzeitpause starteten die Gäste aus Peggau engagiert, doch die Kainbacher blieben gefährlich. In der 60. Minute gelang Julian Sandro Gesslbauer das verdiente 2:0 für die Heimmannschaft. Kurz darauf, in der 61. Minute, verkürzte Nico Schabauer für SV Peggau II auf 2:1, indem er eine Flanke von rechts perfekt ins linke Kreuzeck verwandelte.

Nur zehn Minuten später stellte Kainbach-Hönigtal II den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einem weiten Ball des Kainbacher Tormanns legte Julian Gesslbauer auf den stark aufspielenden Marvin Kienzl quer, der zum 3:1 vollendete. Doch die Gäste aus Peggau gaben nicht auf und verkürzten in der 75. Minute durch Gamil Amin nach einem Eckball auf 3:2.

Gesslbauer fast mit dem 4:2 Der alte Esel, Ticker-Reporter

In der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal hitzig. Peggau versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, und setzte auf totale Offensive. Kainbach-Hönigtal II nutzte jedoch eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste und stellte in der 90. Minute den Endstand her. Philipp Wartinger schloss einen Konter ab und traf zum 4:2, wobei der Ball unhaltbar abgefälscht wurde.

Das Spiel endete nach vierminütiger Nachspielzeit mit einem verdienten 4:2-Erfolg für Kainbach-Hönigtal II. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und konnten letztlich die drei Punkte sicher einfahren. SV Peggau II muss sich hingegen mit einer Niederlage abfinden, obwohl sie in der zweiten Halbzeit noch einmal alles versucht hatten.

Aufstellungen:

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Alexander Herzog, Maximilian Friedl, Maximilian Nagl, Julian Sandro Gesslbauer, Marvin Kienzl, Clemens Pichler, Dominik Neubauer, Andreas Pail, Paul Stanzenberger, Nepomuk Eichholzer (K), Max Hofer

Ersatzspieler: Marco Lalagas, Jakob Ferdinand Stelzl, Christoph Klementschitz

Trainer: Clemens Ticar

SV Tieber See Peggau II: Marco Kurnik, Alexander Fleck, Fabio Hörzer, Gamil Amin, Nico Schabauer, Jakob Salomon, Fathi Hassan Gohe, Jan - Michael Pitter, Jan Sorger, Felix Handl, Philipp Wartinger (K)

Ersatzspieler: Benjamin Szabo, Christoph Stoimaier, Stefan Panic

Trainer: Jürgen Leindl

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Kainbach/H. II : Peggau II - 4:2 (1:0)

92 Eigentor durch Philipp Wartinger 4:2

75 Gamil Amin 3:2

71 Marvin Kienzl 3:1

61 Nico Schabauer 2:1

60 Julian Sandro Gesslbauer 2:0

7 Max Hofer 1:0

Details

